Będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych – ogłosił na konferencji prasowej ws. nowych obostrzeń minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdj. ilustracyjne / JUAN CARLOS CARDENAS / PAP/EPA

Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe - powiedział na konferencji prasowej Adam Niedzielski.

Jakie będą nowe obostrzenia?

O szczegółach nowych obostrzeń poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zostaną one wprowadzone od 15 grudnia:

- limit 75 procent obłożenia w w transporcie zbiorowym;

- limit 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach; zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę;

- obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na Covid-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy;

- obniżenie limitów do 30 proc. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych; zwiększenie tego limitu może być tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę;

- zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia; 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem osób zaszczepionych.

Ponadto od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzona zostanie nauka zdalną w szkołach podstawowych i szkołach średnich.