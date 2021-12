W drugim tygodniu grudnia czekają nas nowe covidowe restrykcje. Obniżone zostaną m.in. limity obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał również, że zamknięte zostaną dyskoteki i kluby.

Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Polsce. W związku z tym rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń. / Shutterstock

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, a także wiceminister Waldemar Kraska przedstawili nowe, koronawirusowe obostrzenia. Wprowadzają one m.in. obowiązkowe szczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych, a także zmiany w funkcjonowaniu szkół, restauracji i hoteli.

Sytuacja epidemiczna zmusza nas do tego, abyśmy dokonali pewnych zmian jeśli chodzi o zasady epidemiczne i pewne obostrzenia, które do tej pory obowiązują - oświadczył Kraska.

Od 15 grudnia obniżone zostają limity do 30 proc. obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach, a także teatrach, kinach oraz obiektach sportowych i sakralnych.

Zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę - zaznaczył wiceszef resortu zdrowia.

Kraska dodał, że dodatkowo od 15 grudnia w kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji.

Zamknięte kluby i dyskoteki

Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia.





W dniu 31 grudnia br. i 1 stycznia 2022 ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane - poinformował Kraska.

Kiedy będą sprawdzane certyfikaty szczepień?

Jeśli właściciel hotelu czy restauracji będzie chciał przyjąć kogoś ponad limit, będzie musiał sprawdzić certyfikat szczepienia u takiej osoby.

Będzie to zapisane w ustawie poselskiej, która jest przygotowywana. Pracujemy w tej chwili nad tym, by wszystkie zapisy umożliwiały weryfikację - poinformował Waldemar Kraska.

Na pytanie, czy chodzi o projekt ustawy umożliwiający weryfikowanie szczepień pracowników przez pracodawcę, rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz, potwierdził, że chodzi ten projekt.