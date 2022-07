Konieczny jest powrót do miękkich zaleceń, czyli zasady: dystans, dezynfekcja, maseczka, to zaleca dziś Światowa Organizacja Zdrowia - powiedział w Łagiewnikach premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

Mateusz Morawiecki / Maciej Kulczyński / PAP

Zapytany o rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem premier poinformował, że kilka dni temu zwołał po raz kolejny radę ds. Covid-19.

Przeprowadziliśmy bardzo wnikliwą dyskusję na ten temat w gronie specjalistów, ekspertów. Wypracowaliśmy pewne mechanizmy, które już zostały zakomunikowane przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - mówił.

Wyjaśnił, że konieczny jest powrót do "miękkich zaleceń", czyli zasady: dystans, dezynfekcja, maseczka. To jest to, co dzisiaj wszyscy specjaliści nam zalecają - stwierdził.

Dodał, że obecny wzrost zachorowań nie przekłada się proporcjonalnie na wzrost hospitalizacji i zgonów.

Ze swojej strony wolę przestrzec - ponieważ i mnie samego niejednokrotnie ta kapryśna natura Covid-19 zaskoczyła - więc wolę (...) powiedzieć wszystkim rodakom: strzeżmy się przed tym poprzez te wszystkie zasady, które wypracowaliśmy: dystans, dezynfekcja, maseczki - to jest to, co zaleca Światowa Organizacja Zdrowia - podkreślił Morawiecki.

Poinformował, że rząd przygotowuje plany zwiększenia liczby łóżek covidowych, gdyby było to konieczne.

Na razie, dzisiaj, mamy nadmiar - i to duży nadmiar - łóżek w stosunku do zachorowań. Ale oczywiście wiemy, że zachorowania mogą gwałtownie przyspieszyć i tutaj nie zasypiamy gruszek w popiele - zapewnił.

W czwartek badania potwierdziły 1840 zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby z Covid-19. Tydzień temu, 7 lipca, Ministerstwo Zdrowia informowało o 1068 zakażeniach koronawirusem.