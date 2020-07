Dystans społeczny zostanie skrócony z 2 m do 1,5 m. Na targach i konferencjach będzie mogło uczestniczyć więcej osób, a na obiektach sportowych limit publiczności zostanie podwyższony do 50 proc. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

(zdjęcie ilustracyjne) / QUIQUE GARCIA / PAP/EPA

Rząd przedstawił projekt rozporządzenia, które ma obowiązywać od 21 lipca. Mowa jest w nim między innymi o większej licznie kibiców, którzy będą mogli wejść na obiekty sportowe. To 50 proc. liczby miejsc przewidzianych na stadionach piłkarskich i żużlowych.

Z projektu wynika, że w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 300 uczestników. W limicie nie zawierają się osoby zajmujące się obsługą wydarzenia.

Poluzowanie tzw. dystansu społecznego dotyczy także takich imprez jak targi, kongresy czy szkolenia. Są to bowiem wydarzenia, na których liczba osób może być w pełni kontrolowana, a każdy uczestnik może być ewidencjonowany z imienia i nazwiska.

Podstawową zmianą w rozporządzeniu jest skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zakrywania nosa i ust.

Zdecydowano także o zniesieniu ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach.

W projekcie zapisano także zniesienie obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc w kinach, na imprezach artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach i w muszlach koncertowych.