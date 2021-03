W Małopolsce cysterny z tlenem będą mogły być eskortowane przez policję - to zalecenie jakie wydał małopolski wojewoda Łukasz Kmita. W całym województwie dziennie zużywanych jest 58 ton tlenu.

Cysterny z tlenem w Małopolsce będą mogły być eskortowane przez policję. Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Zbiorniki z tlenem w Małopolskich szpitalach nie są już zapełniane co dwa dni, jak to miało miejsce chociażby na początku roku. Na szczęście wciąż nie ma mowy o tym, aby gdziekolwiek go zabrakło. Problemem mogą być natomiast zapasy tlenu. Dlatego w niektórych sytuacjach cysterny będą mogły być eskortowane przez policję.

Wydałem polecenie aby cysterny z tlenem, jeżeli będzie taka konieczność, jeździły pod eskortą policji. Aby - jeżeli będzie taka konieczność - służby upłynniały ruch, żeby cysterny mogły dotrzeć na miejsce jak najszybciej - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.



W Polsce zdiagnozowano ostatnie doby 32 874 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 653 osoby.



Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Śląsku - 6092, na Mazowszu - 4813, a najmniej w woj. opolskim - 641.



Pozostałe przypadki pochodzą z województw: wielkopolskiego (3695), dolnośląskiego (2826), małopolskiego (2766), łódzkiego (1832), kujawsko-pomorskiego (1659), pomorskiego (1433), zachodniopomorskiego (1330), podkarpackiego (1286), lubelskiego (987), warmińsko-mazurskiego (908), świętokrzyskiego (812), lubuskiego (733) i z podlaskiego (672).

Zabrakło tlenu. Ze szpitala tymczasowego ewakuowano pacjentów

Łącznie trzy komisje powołane przez wojewodę i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będą wyjaśniać przyczyny braku tlenu w szpitalu tymczasowym w stolicy Wielkopolski. We wtorek przed południem z tego powodu konieczna była ewakuacja kilkunastu pacjentów.



W placówce zmarło w tym dniu łącznie sześcioro pacjentów. Jedna z komisji wyjaśnia, czy mógł się do tego przyczynić brak dostawy tlenu na czas - informował reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Wojewoda zawiadomił w tej sprawie też prokuraturę.



We wtorek przed południem ze szpitala tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich ewakuowano kilkunastu pacjentów, z czego kilkoro było w bardzo ciężkim stanie. Przetransportowano ich do miejskiej placówki przy ul. Szwajcarskiej.

Wtedy informowano, że powodem ewakuacji był problem techniczny z ciśnieniem w instalacji tlenowej w jednej z hal.



Lokalny portal epoznan.pl przekazał, że według jego nieoficjalnych informacji w szpitalu tymczasowym nie doszło do awarii instalacji tlenowej. "Po prostu tlen się skończył - nikt go nie zamówił" - podał portal.