Łącznie trzy komisje powołane przez wojewodę i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będą wyjaśniać przyczyny braku tlenu w szpitalu tymczasowym w stolicy Wielkopolski. We wtorek przed południem z tego powodu konieczna była ewakuacja kilkunastu pacjentów. W placówce zmarło w tym dniu łącznie sześcioro pacjentów. Jedna z komisji wyjaśnia, czy mógł się do tego przyczynić brak dostawy tlenu na czas - informuje reporter RMF FM Mateusz Chłystun. Wojewoda zawiadomił w tej sprawie też prokuraturę.

Ewakuacja pacjentów z tymczasowego szpitala zakaźnego w siedzibie Międzynarodowych Targów Poznańskich / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Przed południem z powodu, jak wówczas informowano, problemu technicznego z ciśnieniem w instalacji tlenowej w jednej z hal zdecydowano o przewiezieniu części pacjentów ze szpitala tymczasowego w Poznaniu do miejskiej placówki przy ul. Szwajcarskiej.

Po kilku godzinach przywrócono działania instalacji tlenowej - podał Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tlen się skończył?

Lokalny portal epoznan.pl przekazał, że według jego nieoficjalnych informacji w szpitalu tymczasowym nie doszło do awarii instalacji tlenowej. "Po prostu tlen się skończył - nikt go nie zamówił" - podał portal.

Stube w rozmowie w PAP nie potwierdzał tej informacji. "Na pewno wojewoda zażąda pisemnych informacji oraz dokładnego raportu. Ta sprawa będzie weryfikowana przez zespół zarządzania kryzysowego" - powiedział.

Przyznał jednak, że "tlen był dostarczony w mniejszych ilościach". "Na pewno doszło do zakłóceń w dostawach tlenu po informacji, którą przedstawił dyrektor szpitala - o awarii i problemach związanych z ciśnieniem w instalacji tlenowej w jednej z hal" - dodał Stube.

We wtorek zmarło 6 pacjentów. Czy z powodu braku dostawy tlenu?

Po południu wojewoda wielkopolski potwierdził, że tlenu w szpitalu tymczasowym rzeczywiście zabrakło. Poinformował na konferencji prasowej, że trzy komisje będą wyjaśniać tego przyczyny.

W placówce zmarło w tym dniu łącznie sześcioro pacjentów. Jedna z komisji wyjaśnia, czy mógł się do tego przyczynić brak dostawy tlenu na czas.

Nieoficjalne ustalenia reportera RMF FM: Tlenu w szpitalnej instalacji zabrakło już około 9:00

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Mateusza Chłystuna, transport tlenu miał dotrzeć do szpitala we wtorek do południa. Tlenu w szpitalnej instalacji zabrakło około 9:00, a wtedy cysterna z tlenem była jeszcze w drodze.

Mimo policyjnej eskorty dotarła na miejsce ok. godziny 11:00. Do tej pory podjęto już decyzję o ewakuacji 12 pacjentów. W akcji brało udział 9 karetek państwowego pogotowia i kilka z prywatnych podmiotów. Do akcji zadysponowano też śmigłowiec, ale jego użycie nie było ostatecznie konieczne.

W tym czasie - jak udało nam się ustalić - pozostałych pacjentów zabezpieczono w tlen z butli przenośnych przywiezionych przez inne służby.

Szpital tymczasowy na MTP

Szpital tymczasowy na MTP dysponuje 272 miejscami dla pacjentów z Covid-19. We wtorkowy poranek przebywało w nim 258 chorych, w tym 17 osób podłączonych do respiratorów. Według założeń, w razie potrzeb, placówka tymczasowa na MTP może zostać rozbudowana na tyle, by przyjąć ponad 500 chorych.