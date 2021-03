„Do końca tygodnia 170 pacjentów z województwa śląskiego będzie relokowanych” – oznajmił podczas konferencji prasowej minister Adam Niedzielski. Podkreślił, że „sytuacja w Śląskiem jest krytyczna pod względem zachorowań i hospitalizacji”. Rząd przygląda się Wielkopolsce. Tam również szybko wzrasta liczba chorych.

To właśnie Śląsk był dziś regionem, gdzie według danych resortu zdrowia, odnotowano najwięcej nowych zakażeń: aż 6092. Wczoraj było to 2812. W całej Polsce wykryto prawie 33 tysiące zachorowań.







Szef resortu zdrowia brał udział w wojewódzkim sztabie kryzysowym w Katowicach. Sytuacja na Śląsku jest krytyczna. Krytyczna pod względem zarówno liczby zachorowań, zarówno liczby hospitalizacji, ale też pewnej perspektywy, tzn. że te moce, które były systematycznie i są przez pana wojewodę przeznaczane na walkę z covidem, powoli te moce się wykańczają - oświadczył po spotkaniu Niedzielski.

Trzeba relokować pacjentów

Niedzielski poinformował, że 170 pacjentów z województwa śląskiego będzie relokowanych transportem kołowym do innych regionów do końca tygodnia. Pacjenci z woj. śląskiego będą relokowani także drogą lotniczą. Załogi Lotniczego Pogotowani Ratunkowego są w 24-godzinnej gotowości. Wojsko zadeklarowało wsparcie. Jak mówił Niedzielski, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest przygotowane do transportu zarówno pacjentów w najcięższym stanie, ponieważ śmigłowce wyposażone są w odpowiednie instalacje, jak i transportu pacjentów, którzy nie korzystają z respiratorów i są wspomagani leczeniem tlenowym.

Jak dodał, "relokacja przede wszystkim dotyczy nowych pacjentów". To są okolice Częstochowy i okolice zachodniej ściany regionu śląskiego. Pacjenci z tych regionów, czyli okolic Częstochowy i zachodniej części regionu, są transportowani odpowiednio: do Radomska i odbywa się to w sposób, że pacjenci się triażowani w Częstochowie, a następnie po tym triażu właśnie przesyłani do szpitala w Radomsku. Dzisiaj będzie to prawie 20 osób. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę regionu - to tutaj współpracujemy ze szpitalem w Kędzierzynie-Koźlu, który będzie przyjmował pacjentów i już bezpośrednio transportem systemowym przyjmuje pacjentów - mówił Niedzielski.



Jak już informowaliśmy, plany ewakuacji lotniczej pacjentów zakażonych koronawirusem zostały rozszerzone na cały kraj. W tym kontekście minister Niedzielski zaznaczył, że sytuacja pogarsza się w Wielkopolsce. Ale tam infrastruktura szpitalna daje większą przestrzeń (...) więc na razie wydaje się, że te rozwiązania, takie ekstraordynaryjne, przede wszystkim ten transport lotniczy, będą dotyczyły Śląska - powiedział minister.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że "dzisiaj mamy pierwszy dzień, kiedy liczba zleceń na test z POZ się trochę zmniejszyła w skali kraju do tego, z czym mieliśmy do czynienia tydzień temu, więc mamy pewne symptomy, które wskazują na to, że przynajmniej będziemy mieli do czynienia z jakimś zahamowaniem wzrostu".

Ruch graniczny źródłem zakażeń?

Z rządowych analiz wynika, że głównym źródłem zakażeń w województwie śląskim jest ruch graniczny z Czechami. Ten szczyt czy kulminacja trzeciej fali w Czechach miała miejsce mniej więcej trzy tygodnie temu, a u nas pojawiło się później. Potwierdzeniem tego jest również fakt, że południowe powiaty województwa śląskiego są w tej chwili w najgorszej sytuacji - powiedział Niedzielski.

Szef resortu zdrowia dodał, że na razie uzgodniono, szczególnie w okresie okołoświątecznym, wzmocnienie kontroli na granicy z Czechami.



Przypomnę (...), że w ostatnich dniach zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów, które uszczelnia ruch transgraniczny, nie tylko w kontekście Czech, ale również w kontekście Niemiec. Wiemy, że tutaj też ludzie podróżują z pracy i w tym okresie okołoświątecznym również będą podróżowali, więc myślę, że to uszczelnienie granicy jest właśnie takim, można powiedzieć, dodatkowym obostrzeniem, które powinno poprawić sytuację tutaj, w regionie - dodał Niedzielski.

Kiedy szczyt trzeciej fali?

Minister zajmujący się walką z pandemią zapewnił, że w tym tygodniu baza łóżek dla chorych na Covid-19 zostanie zwiększona o 3-4 tys., a w tygodniu poświątecznym o kolejne 4 tys.

Niedzielski zapewniał, że takie zwiększenie bazy "mniej więcej" odpowiada przyrostowi obłożenia łóżek, który w ostatnim tygodniu był rzędu 4,5 tys. Dodał, że szczyt hospitalizacji pojawi się nieco później, niż szczyt zachorowań.

Priorytetem zapewnienie dostaw tlenu

Szef resortu zdrowia podkreślił w środę na konferencji prasowej, że w tej chwili jednym z priorytetów, jeśli chodzi o utrzymanie bezpieczeństwa w systemie medycznym jest zapewnienie dostaw tlenu.



Zostały przygotowane banki tlenowe, które na poziomie każdego województwa dają rezerwy przy sytuacji zaburzenia dostaw zaopatrzenia szpitali w sposób ciągły - zaznaczył minister.



Mówiąc o sytuacji, która miała miejsce we wtorek w Wielkopolsce Niedzielski podkreślił, że "według wstępnych wyjaśnień doszło tam do pewnego zaniedbania w zamawianiu, w płynności dostaw tlenu". Chcę podkreślić, że ta sprawa została skierowana do prokuratury, żeby dokładnie wyjaśnić zakres odpowiedzialności - dodał Niedzielski.



We wtorek przed południem Wielkopolski Urząd Wojewódzki poinformował o konieczności przewiezienia części pacjentów szpitala tymczasowego, umiejscowionego na Międzynarodowych Targach Poznańskich, do innej placówki. Powodem miały być problemy z instalacją tlenową w lecznicy. Ostatecznie około południa do innych szpitali przewieziono 12 pacjentów.