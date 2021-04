To już druga Wielkanoc w cieniu pandemii. Z powodu rosnącej liczby zakażeń, rząd zdecydował się wprowadzić w kościołach limity wiernych. Aby przestrzegać tych obostrzeń – na nietypowy pomysł wpadł proboszcz z parafii w Wodzisławiu Śląskim. Przed wejściem do świątyni ustawił "krówkomat". Instrukcja obsługi jest prosta. "Jedna krówka, jedno miejsce. Brak krówek, brak miejsc!". Do dyspozycji jest 65 cukierków.

