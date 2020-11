"Trzeba zwyciężyć międzynarodówkę fake newsów, trzeba zwyciężyć kłamstwo covidowe rozsiane niestety przez rządzących w Polsce, które doprowadza do śmierci, ciężkiej choroby, upadku firm, rozpadu gospodarki" - mówił w Wierzchosławicach lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. W jego ocenie to kłamstwo "miało posłużyć zwycięstwu wyborczemu; żeby wszystkim powiedzieć, że już pokonaliśmy tego wroga współczesnego w postaci choroby, której nie znamy".

To kłamstwo covidowe to mówienie, że na wszystko jesteśmy gotowi i ze wszystkim sobie poradzimy, że przemija to, co jest zagrożeniem i że można żyć normalnie - tłumaczył w Wierzchosławicach Władysław Kosiniak-Kamysz. To kłamstwo kosztuje Polskę i Polaków łzy, cierpienie, rozpacz rodzin; kosztuje niepoliczalnie, bo kosztuje życie - dodał.



To jest niedopełnienie obowiązku wobec obywatela, wobec Rzeczpospolitej. To jest akt oskarżenia, który wysuwają ci, którzy codziennie tworzą "suche" może statystyki, ale jak traktuje się to jak suche statystyki, to nie wie się, że za każdą liczbą stoi jakieś istnienie ludzkie, jakaś rodzina - powiedział lider ludowców. Nie wolno tego w ten sposób traktować - dodał.

Jeżeli rządzący dzisiaj nie potrafią opanować epidemii, utracili kontrolę nad państwem, utracili kontrolę nad gwarancjami bezpieczeństwa dla obywateli, to naszą rolą - patriotów, demokratów, ludowców - jest dzisiaj przywrócić tę kontrolę - przekonywał Kosiniak-Kamysz. Rolą obywateli, wszystkich świadomych swoich praw i obowiązków, jest przywrócić tę kontrolę. To jest nasze zadanie. Nikt nas nie zwalnia i musimy do tego dążyć. To jest też nasze zobowiązanie - tłumaczył.



Wygramy tę walkę, doprowadzimy do tego, że będziemy w stanie przejść przez epidemię, zachować polską własność, polskie firmy, uratować polską gospodarkę i ochronić miejsca pracy, zachować szanse na rozwój i odbudować Polskę po koronawirusie - wyliczał lider ludowców. Rządzący abdykowali z tej roli - ocenił.

W niedzielę w podtarnowskich Wierzchosławicach (woj. małopolskie) odbyły się Zaduszki Witosowe. To doroczne spotkanie ludowców, którzy przybyli do grobu działacza chłopskiego i premiera II Rzeczypospolitej - Wincentego Witosa.