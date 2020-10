Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 8099 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 91 osób. Bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 149 903 zakażonych. Nie żyje 3 308 spośród nich.

Zdj. ilustracyjne / Martin Divisek / PAP/EPA

Resort zdrowia poinformował o kolejnych 8099 przypadkach zarażenia koronawirusem. To osoby z województw: mazowieckiego (1306), małopolskiego (1303), wielkopolskiego (835), śląskiego (822), łódzkiego (691), pomorskiego (458), podkarpackiego (420), dolnośląskiego (382), kujawsko-pomorskiego (318), lubelskiego (315), świętokrzyskiego (283), opolskiego (282), warmińsko-mazurskiego (191), zachodniopomorskiego (177), lubuskiego (177), podlaskiego (139).

Ostatniej doby zmarło 91 zakażonych osób. Siedem z nich chorowało tylko na Covid-19.



Bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 149 903 zakażonych. Nie żyje 3 308 spośród nich.







Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 6538 osób, u których potwierdzono zakażenie. 508 z nich podłączonych jest do respiratorów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Liczby te sukcesywne rosną. W środę było to odpowiednio: 6084 i 467, we wtorek - 5669 i 421, w poniedziałek - 5262 i 404, w niedzielę - 4924 i 383; w sobotę - 4725 i 346. Miesiąc wcześniej, 15 września, osób hospitalizowanych było 1996, w tym 92 pod respiratorami

Od początku epidemii wyzdrowiało 85 588 chorych - z czego 1741 ostatniej doby. Na kwarantannie przebywa 296 020 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 36 066 osób.

Ostatniej doby wykonano ponad 64,5 tys. testów wobec ponad 43,8 tys. w środę.



Dramatyczne prognozy

Nawet ponad 7500 zakażeń koronawirusem dziennie w ciągu najbliższych dni przewidują najnowsze, skorygowane prognozy dotyczące przebiegu epidemii w Polsce - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Takie informacje zostały przekazane najważniejszym osobom w państwie oraz instytucjom odpowiedzialnym za nadzorowanie przebiegu epidemii.



Według prognoz sytuacja może się poprawić dopiero w ostatnim tygodniu miesiąca. Oczywiście, o ile prognozy nie zawiodą.