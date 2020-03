Szkoły i przedszkola w Polsce zostały zamknięte na okres dwóch tygodni. Decyzja taka zapadła w związku z szerzącą się na świecie pandemią koronawirusa. Dla rodziców, którzy muszą zrezygnować z pracy, aby zapewnić swoim dzieciom opiekę, rząd przewidział dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W Polsce odnotowano już ponad 150 przypadków zakażenia koronawirusem, z których 3 osoby zmarły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przyznany rodzicom, którzy są objęci zasiłkiem chorobowym, a ich dziecko nie skończyło 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka.

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, wówczas wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Zleceniobiorca powinien poinformować swojego zleceniodawcę. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność pozarolniczą, wówczas wniosek składa w ZUS.



Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl). Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku. Oświadczenie może zostać złożone drogą mailową.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.



Okresu wypłaty dodatkowego, 14-dniowego zasiłku nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Chodzi o przepisy, zgodnie z którymi w ciągu roku rodzicom przysługuje 60 dni zasiłku na opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Natomiast na dziecko powyżej 14. roku życia lub innego chorego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.



Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.



Osoby mające dodatkowe pytania mogą skontaktować się ze specjalną infolinią ZUS - 22 560 16 00.