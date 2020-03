Niemal 60 procent Polaków ma obawy związane z występowaniem koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Tylko nieco ponad 6 procent ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Kontrola sanitarna pasażerów autobusów wjeżdzających do Polski / Andrzej Grygiel / PAP

Pierwsze pytanie zadane respondentom brzmiało następująco: Czy ma Pan/Pani obawy w związku z wystąpieniem koronawirusa w Polsce? Odpowiedź "tak" wybrało 25,1 proc. respondentów, a "raczej tak" 34,3 proc. Obaw związanych z koronawirusem nie ma ponad 34 proc. respondentów. Nieco ponad 6 procent ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Czy ma Pan/Pani obawy w związku z wystąpieniem koronawirusa w Polsce? / RMF FM

Drugie pytanie dotyczyło tego, jakie konkretne obawy związane z koronawirusem mają Polacy. Najwięcej głosów zdobyły odpowiedzi związane z własnym zachorowaniem (12.7 proc.) i zachorowaniem kogoś bliskiego (28,8 proc.). 13 proc. badanych obawia się skutków gospodarczych, a ponad 11 proc. martwi się, że państwo sobie nie poradzi.





Czego się pan/pani najbardziej obawia? / RMF FM



Niewiele osób obawia się braku dostępu do leków (1,1 proc.) czy konieczności zmiany trybu życia (1,9 proc.)

Trzecie pytanie dotyczyło zmiany planów z obawy przed koronawirusem. "Czy z powodu obaw o zarażenie koronawirusem zdarzyło się Pan/Pani unikać pewnych form aktywności, np ograniczyć wyjścia do znajomych, kina, restauracji, na siłownię, do kościoła, zrezygnować z wyjazdu?" - zapytano uczestników badania. Zdecydowania większość odpowiedzi (ponad 85 proc.) była negatywna. Do unikania pewnych form aktywności przyznało się ponad 8 proc. badanych.