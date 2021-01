"Dopiero dane z połowy stycznia pokażą, jak dostosowaliśmy się do rządowych ograniczeń podczas Nowego Roku i święta Trzech Króli, zobrazują skalę epidemii" - ocenił w rozmowie z PAP prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski przyznał z kolei, że niepokoi go "zwłaszcza utrzymująca się wciąż duża liczba osób hospitalizowanych, pod respiratorami i na kwarantannie, co świadczy o tym, że epidemia nie odpuszcza".

REKLAMA