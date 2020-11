Po południu premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić nowe ograniczenia koronawirusowe. Mają one na celu zniechęcić Polaków do ograniczenia mobilności. Trwają ostatnie uzgodnienia.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Rząd w tej chwili zastanawia się nad dalszym ograniczaniem posyłania dzieci do szkół. Dziś dzieci można posyłać tylko do żłobków, przedszkoli i klas I-III w podstawówkach. Ministrowie zastanawiają się, czy i tego nie zakazać. To jednak byłby bardzo daleko idący ruch, bo wielu rodziców nie mogłoby chodzić przez to do pracy.

Rządzący zastanawiają się także nad ograniczeniami w handlu. Rozważane są dwie opcje: albo zamknięcie galerii handlowych (poza sklepami spożywczymi i drogeriami) albo zamknięcie sklepów RTV-AGD oraz budowlanych.

Na razie jednak decyzji nie ma, rząd wciąż nad tym wszystkim rozmyśla. Znaczący dla tego procesu będzie wynik zakażeń koronawirusem.

Czeka nas lockdown?

W czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o możliwość wprowadzenia lockdownu powiedział, że "brane są pod uwagę różne warianty".

Wszystko zależy od liczby zachorowań i wydolności służby zdrowia. Najbliższe dni pokażą, jak wygląda sytuacja. Dlatego cały czas podkreślamy istotę przestrzegania aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Od ich stosowania zależy wprowadzenie kolejnych decyzji - powiedział Müller.



W poniedziałek odbyło się spotkanie szefów klubów sejmowych z premierem. Podczas spotkaniu Konfederację reprezentowali m.in. szef koła Konfederacji Jakub Kulesza. Według niego premier Mateusz Morawiecki miał zapowiedzieć w trakcie spotkania ogłoszenie w środę kolejnych obostrzeń. Możliwy jest pełny lockdown.