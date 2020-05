Komisja Europejska przekaże w najbliższych dniach polskim medykom 616 tys. masek ochronnych typu FFP2 - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Polscy medycy otrzymają ponad pół miliona maseczek ochronnych / Attila Balazs / PAP/EPA

Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan de Keersmaecker poinformował, że KE dostarczy w najbliższych dniach 1,5 mln masek do 17 krajów Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. O tym, które kraje dostaną środki ochrony osobistej zdecydowano na podstawie danych epidemiologicznych i zapotrzebowania.

Do Polski trafi w najbliższych dniach 616 tysięcy masek ochronnych typu FFP2 - ustaliła dziennikarka RMF FM. To te maski, których często brakuje w polskich szpitalach. Polska może liczyć na więcej w kolejnych tygodniach. Maski będą dostarczane krajom Unii co tydzień przez najbliższe 6 tygodni.

W sumie do krajów najbardziej potrzebujących trafi 10 mln masek, które finansuje ze wspólnego budżetu Unia Europejska. Maski te zostaną dostarczone w ramach nowego Instrumentu Wsparcia Kryzysowego, na rzecz którego KE zmobilizowała 320 mln euro, z czego 100 mln jest przeznaczonych na bezpośrednie wparcie systemów opieki zdrowotnej w krajach UE.

"Robimy wszystko, co możemy. Wspieramy państwa członkowskie w dostarczaniu sprzętu ochronnego pracownikom służby zdrowia, którzy pracują obecnie na pierwszej linii. To są współcześni bohaterowie Europy. Solidarność UE w działaniu pomaga reagować na potrzeby Europy" - powiedziała komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.