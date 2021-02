Nową, potencjalnie groźną mutację koronawirusa wykryli naukowcy z Wielkiej Brytanii. Wariant pochodzi prawdopodobnie z Nigerii. W Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegał przed trzecią falą pandemii. W naszym kraju zauważalny jest bowiem trend pokazujący coraz większą liczbę zakażeń. Ursula von der Leyen poinformowała, że KE zaaprobowała drugi kontrakt z koncernem Moderna na dostawę 300 mln dodatkowych dawek. We wtorek poinformowano wykryciu patogenu u 8694 kolejnych osób w Polsce. To najwyższy wynik od połowy stycznia. Na całym świecie koronawirusa wykryto już u 109 mln osób. Zmarło 2,4 mln z nich. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji!

*Jest szansa na czwartą szczepionkę przeciw Covid 19 na unijnym rynku. Firma farmaceutyczna Johnson &Johnson złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków o zatwierdzenie swojego preparatu. Preparatem dziś zaczną być szczepieni obywatele RPA.

*Ministerstwo zdrowia poinformowało o 8694 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 279 chorych na Covid-19. To najgorszy wynik od 14 stycznia [CZYTAJ WIĘCEJ]. "Z ogromnym niepokojem odczytujemy nowe dane o zakażeniach koronawirusem" - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.



*W Polsce wykonano dotąd 2 159 146 szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymało 1 500 911 osób, a drugą - 658 235.



*Naukowcy w Wielkiej Brytanii zidentyfikowali jeszcze jeden, nowy wariant koronawirusa z potencjalnie niebezpiecznymi mutacjami. Jest on podobny do wariantów południowoafrykańskiego i brazylijskiego, a pochodzi prawdopodobnie z Nigerii [CZYTAJ WIĘCEJ].

*Japonia od środy rozpoczyna od 40 tysięcznej grupy pracowników służby zdrowia szczepienia przeciwko Covid-19 - poinformowała we wtorek agencja prasowa Kyodo.



*Wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą otrzymać obie dawki szczepionki przeciw Covid-19 do sierpnia lub września, "a może wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba" - powiedział we wtorek Clive Dix, szef brytyjskiej grupy zadaniowej ds. szczepionek.



* Sąd apelacyjny w Amsterdamie zdecydował we wtorek wieczorem, że godzina policyjna ma dalej obowiązywać w Holandii do czasu rozpatrzenia odwołania złożonego przez rząd. Wcześniej sąd niższej instancji stwierdził, że godzinę policyjną wprowadzono bez odpowiednich podstaw prawnych.



20:43 Branża fitness domaga się otwarcia

20:20 Hiszpania: Szczepienia przyspieszą dopiero w kwietniu, po dostawie 21 mln dawek od Pfizera

Program ogólnokrajowych szczepień przyspieszy w Hiszpanii dopiero w kwietniu wraz z dostawą 21 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19 od koncernu Pfizer - poinformowała w środę minister zdrowia Carolina Darias.



Szefowa resortu zdrowia wyjaśniła podczas konferencji prasowej w Madrycie, że z powodu opóźnień i ograniczeń w dostawie szczepionek przez koncerny Pfizer i Moderna konieczna była zmiana zasad ogólnokrajowego programu szczepień.

20:01 Szef węgierskiego MSZ: Nie kupimy na razie więcej rosyjskich i chińskich szczepionek

Władze Węgier nie kupią na razie więcej rosyjskich i chińskich szczepionek przeciw Covid-19 - oświadczył w środę na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych tego kraju Peter Szijjarto, cytowany przez portal Telex.hu.



Na razie nie planujemy zawierania innych umów. Póki co wydaje się, że wraz z zachodnimi dostawami starczy nam na realizację planu szczepień wyznaczonego przez ministra (spraw wewnętrznych Sandora) Pintera - oznajmił Szijjarto.



Szef węgierskiej dyplomacji powiedział, że do końca maja Węgry mają otrzymać 5 mln szczepionek z ChRL. "O rozkładzie dostaw z Unii Europejskiej nie mogę się wypowiadać" - dodał.

19:50 Włoski wirusolog: Bez zwiększenia restrykcji kraj czeka w marcu 30-40 tys. zakażeń dziennie

30-40 tys. nowych zakażeń dziennie grozi Włochom w połowie marca, jeśli nie będzie zaostrzenia restrykcji i regiony pozostaną w strefach lekkich obostrzeń - ostrzegł w środę wirusolog Andrea Crisanti. Taki będzie jego zdaniem efekt szerzenia się wariantów koronawirusa.



W wypowiedzi dla radia RAI profesor Crisanti przypomniał dane Instytutu Służby Zdrowia wskazujące, że w kraju 18 procent przypadków zakażeń to infekcje wywołane przez brytyjski wariant wirusa.



A to nie jest dobra wiadomość, bo ten wariant ma bardzo potężną zdolność transmisji - dodał wirusolog z uniwersytetu w Padwie.



Jego zdaniem w obliczu wzrostu liczby wariantów patogenu, również brazylijskiego i południowoafrykańskiego, potrzebne są surowe lokalne lockdowny.

19:42 Indie: Rząd oferuje szczepionki przeciw Covid-19 dla prawie 95 tys. żołnierzy ONZ

Indyjski rząd zaoferował w środę, że bezpłatnie przekaże dawki szczepionki przeciw Covid-19 dla prawie 95 tys. żołnierzy służących w 12 misjach ONZ na całym świecie.



Mając w pamięci siły pokojowe ONZ, które pracują w tak ciężkich warunkach, chcemy podarować żołnierzom prawie 200 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 - powiedział minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie pandemii koronawirusa.

19:22 UEFA odwołała rozgrywki klubowe dla piłkarzy do lat 19

Najważniejsze klubowe rozgrywki w Europie dla zawodników do lat 19, znane pod szyldem Ligi Młodzieżowej UEFA, zostały w tym sezonie odwołane z powodu utrzymującego się kryzysu sanitarno-epidemicznego - ogłosiła w środę Europejska Unia Piłkarska.



Pierwsze mecze miały być rozegrane jesienią ubiegłego roku, ale wskutek pandemii UEFA przełożyła je na początek marca. Ostatecznie trzeba było odwołać edycję 2020/21.

19:05 Premier Johnson: Wychodzenie z lockdownu będzie ostrożne

Brytyjski premier Boris Johnson zapewnił w środę, że podejmując decyzję o stopniowym znoszeniu lockdownu będzie się kierował danymi, a nie ustalonymi datami. Zasugerował też, że sektor gastronomiczny będzie jednym z ostatnich, który wznowi działalność.



Podczas wizyty w centrum szczepień w Cwmbran w południowej Walii Johnson powiedział, że mapa drogowa wychodzenia z lockdownu, którą ma przedstawić w poniedziałek, będzie mocno oparta na "ostrożnym i rozważnym podejściu", a luzowanie restrykcji odbędzie się etapami. Dzięki temu, jak wyjaśnił, ma ono być nieodwracalne. "Od tej pory chcemy iść w jednym kierunku" - podkreślił szef rządu.

Premier podkreślił, że jego plan może zawierać najwcześniejsze możliwe daty ponownego otwarcia różnych sektorów gospodarki, ale mogą one zostać przesunięte w czasie, jeśli sytuacja epidemiczna się zmieni.

18:43 Częstochowa: Upamiętniono lekarkę zmarłą po zakażeniu koronawirusem

W Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie odsłonięto w środę tablicę upamiętniającą wieloletnią ordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w tym ośrodku dr Iwonę Fijak. Zakażona koronawirusem lekarka zmarła 15 stycznia tego roku w wieku 58 lat.



Ta tablica to wyraz wdzięczności częstochowskiego społeczeństwa - mówił podczas uroczystości dyrektor szpitala zespolonego senator Wojciech Konieczny.



Dr Iwona Fijak była specjalistką medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Przez 15 lat, od 2006 do 2021 roku, była ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Zespolonego. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci było zakażenie koronawirusem.

18:30 W. Brytania: Zgoda na celowe zakażenie ochotników koronawirusem w ramach badania

W Wielkiej Brytanii zaaprobowano w środę, jako w pierwszym kraju na świecie, przeprowadzenie badania polegającego na celowym zakażeniu ochotników koronawirusem, aby sprawdzić jak reagować będą na szczepionki i lekarstwa.



Badanie, które ma się rozpocząć w ciągu miesiąca, obejmie do 90 zdrowych ochotników w wieku od 18 do 30 lat. Zostaną oni poddani działaniu najmniejszej ilości koronawirusa potrzebnej do wywołania infekcji - wyjaśnili w środę naukowcy, którzy będą przeprowadzać badanie.



Ochotnicy zanim zostaną dopuszczeni do udziału w badaniu zostaną przebadani pod kątem ewentualnego ryzyka dla zdrowia, a następnie poddani kwarantannie przez co najmniej 14 dni w specjalistycznej jednostce w londyńskim Royal Free Hospital, gdzie personel medyczny będzie monitorował ich stan zdrowia. Uczestnicy będą mogli wrócić do domu po początkowych 14 dniach tylko wtedy, gdy szeroko zakrojone testy wykażą, że nie będą przenosić wirusa.



Absolutnym priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo ochotników. Nikt z nas nie chce tego robić, jeśli istnieje jakiekolwiek dostrzegalne ryzyko - powiedział Peter Openshaw, profesor medycyny eksperymentalnej w Imperial College London.



Celem zespołu badawczego, który będzie używał kontrolowanych dawek wirusa, będzie początkowo odkrycie najmniejszej ilości wirusa, jaka jest potrzebna do wywołania Covid-19 w organizmie. Następnie naukowcy wykorzystają tę samą metodę do zbadania, w jaki sposób szczepionki wywołują odpowiedź immunologiczną organizmu i jakie są potencjalne metody leczenia.



Wolontariusze otrzymają wynagrodzenie za udział w badaniu, jak i w późniejszych badaniach kontrolnych, w wysokości około 4500 funtów w ciągu roku.

18:11 MEiN: W 97,1 proc. szkół podstawowych uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie

W 14 030 szkołach podstawowych w klasach I-III w nauka w środę była prowadzona w trybie stacjonarnym - poinformowało MEiN, podając, że chodzi o 97,1 proc. szkół podstawowych. W 83 podstawówkach w klasach I-III nauka odbywała się w trybie zdalnym, a w 330 w trybie mieszanym.



Ministerstwo Edukacji i Nauki podało także, że w trybie stacjonarnym we wtorek pracowały 15 047 przedszkola i placówki wychowania przedszkolnego, czyli 98,3 proc. z nich. W trybie zdalnym pracowało 77 przedszkoli, a 176 w trybie mieszanym.



Dane te pokazują stan ze środy z godz. 13.00 i pochodzą od kuratorów oświaty

18:00 Słowacja zwraca się do UE o przysłanie lekarzy do pomocy w pandemii

Słowacki rząd zatwierdził w środę prośbę resortu zdrowia o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Bratysława zwróciła się do UE o przysłanie 10 lekarzy i 25 pielęgniarzy lub pielęgniarek do pomocy na oddziałach covidowych.



Słowackie ministerstwo zdrowia, które zwróciło się do rządu o zatwierdzenie zaproszenia personelu medycznego z zagranicy, przekonuje, że dzięki temu w przypadku pogorszenia się sytuacji liczba lekarzy oraz pielęgniarzy i pielęgniarek będzie mogła wzrosnąć.



Pobyt zagranicznych zespołów, które przyjeżdżałyby do Republiki Słowackiej w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, byłby tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu; wstępnie spodziewamy się, że będzie to jeden miesiąc - powiadomiło ministerstwo.



W porozumieniu z MSW ma ono wyznaczyć placówki, w których miałyby działać zagraniczne zespoły medyczne. Według ostatnich oficjalnych danych w szpitalach na Słowacji przebywało 3632 pacjentów z Covid-19, w tym 285 na oddziałach intensywnej terapii, a 323 potrzebuje wsparcia respiratorów.

17:52 Szczepienia nauczycieli

Od piątku, kiedy ruszyły szczepienia nauczycieli przeciw Covid-19, w woj. łódzkim zgłoszono osiem niepożądanych odczynów, w tym siedem łagodnych i jeden poważniejszy - poinformował PAP w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W całym kraju jest kilkadziesiąt zgłoszeń.





17:45 CBOS: W lutym zmalały obawy przed zakażeniem się koronawirusem

W lutowym badaniu CBOS 59 proc. ankietowanych wskazało się, że boi się zakażenia koronawirusem, w tym bardzo boi się tego 20 proc., a 39 proc. trochę się boi. W porównaniu z badaniem ze styczniem zakażenia ogółem obawia się o 7 proc. mniej ankietowanych; wówczas strach wyrażało 66 proc. badanych.



CBOS zauważa, że zbliżony poziom obaw przed zarażeniem się koronawirusem notowany był ostatnio we wrześniu 2020 r.



Skala obaw przed zarażeniem zależy przede wszystkim od wieku badanych, zakażenia boją się przede wszystkim starsi respondenci. Zarażenia obawia się nieco więcej niż co trzecia osoba poniżej 35. roku życia (36 proc.), połowa ankietowanych w wieku od 35 do 44 lat, blisko dwie trzecie badanych mających od 45 do 54 lat (65 proc.) oraz prawie trzy czwarte - mających 55 lat i więcej (74 proc.).



Obawy przed zakażeniem częściej wyrażają kobiety - 65 proc. niż mężczyźni - 52 proc.



W porównaniu ze styczniowym badaniem, nieco pogorszyły się oceny rządu w walce z epidemią.



Ogółem 46 proc. badanych uważa, że rząd dobrze radzi sobie z ograniczaniem epidemii, w tym 10 proc. ocenia, że radzi sobie zdecydowanie dobrze, a 36 proc., że raczej dobrze. Źle działania rządu ocenia 48 proc. ankietowanych, z czego raczej źle - 27 proc., a zdecydowanie źle - 21 proc. Zdania nie ma 6 proc.

17:32 Szwedzki premier: Proces szczepień może zająć więcej czasu

Premier Szwecji Stefan Loefven przyznał w środę, że "proces szczepień przeciw Covid-19 może zająć więcej czasu niż zakładano". Rząd podkreślił, że wszyscy dorośli obywatele powinni być zaszczepieni do początku lipca.



"Musimy być świadomi warunków, jakie istnieją" - zaznaczył Loefven, odnosząc się do opóźnień w dostawach preparatów przez ich producentów.



Według minister ds. socjalnych Leny Hallengren, "jeśli otrzymamy obiecane szczepionki, mamy możliwość osiągnięcia celu". Początkowo rząd zakładał, że ok. 6 mln dorosłych Szwedów zostanie zaszczepionych przeciw Covid-19 do Midsommar, tj. Święta Lata, obchodzonego 26 czerwca. Nowy termin to 5 lipca. "Te 10 dni może okazać się kluczowe" - uważa Hallengren.



Tymczasem według władz wielu regionów również początek lipca może okazać się trudny do realizacji. Władze prowincji Halland w południowej Szwecji po raz kolejny przesunęły rozpoczęcie szczepień osób w wieku 18-65 lat z końca kwietnia na początek maja. Z powodu braku preparatów wciąż nie zaszczepiono wszystkich grup priorytetowych: mieszkańców domów opieki oraz służby zdrowia.

17:20 Indonezja: Inauguracja drugiej fazy szczepień na targu tekstylnym

W Indonezji rozpoczęto w środę na targu tekstylnym w Dżakarcie drugą fazę szczepień przeciwko Covid-19. W ramach akcji prowadzonej m.in. na bazarach, w supermarketach i na stadionach szczepieni będą m.in. sprzedawcy i osoby po 60. roku życia.



Jak donosi dziennik "Straits Times" pierwszego dnia do szczepień na rynku Tanah Abang stawiło się ponad 10 tys. z 55 tys. pracujących tam sprzedawców.



Sprzedawcy mają priorytet, bo mają kontakt z klientami każdego dnia. Sprzedawcy uliczni również są mile widziani - powiedział szef indonezyjskich władz sanitarnych Maxi Rein Rondonuwu.



Do tej pory szczepienia w tym największym kraju Azji Południowo-Wschodniej obejmowały pracowników medycznych. Od 13 stycznia zastrzyki otrzymało ok. 1,5 mln medyków.

17:12 Olsztyn: Sąd decyduje o szczepieniach seniorów przeciw Covid-19

Do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Olsztynie wpłynęło 47 wniosków z domów opieki społecznej o zgodę na zaszczepienie przeciw COVID-19 seniorów, których stan wyklucza podjęcie świadomej decyzji o chęci zaszczepienia się.



Skala problemu szczepienia seniorów, których stan wyklucza z nimi logiczny kontakt, jest spora - poinformował PAP rzecznik praw osób starszych w woj. warmińsko-mazurskim Stanisław Brzozowski, który przyznał, że niemal co dnia udziela porad i wskazówek dotyczących zaszczepienia osób, z którymi personel DPS-ów lub najbliżsi nie mogą nawiązać kontaktu. Są to seniorzy np. po udarach, z zaawansowaną chorobą Alzheimera czy w stanie afazji. Brzozowski przyznał, że tylko w Olsztynie jest kilkudziesięciu takich seniorów.

17:08 Przedszkola w czasie pandemii

17:01 Problemy Tajwanu ze zdobyciem szczepionek

Tajwan miał być o krok od zawarcia umowy na dostawę 5 mln dawek szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19, ale została ona zablokowana przez "zewnętrzne źródło" - powiedział w środę minister zdrowia Tajwanu Chen Shih-chung, wskazując na prawdopodobną interwencję Pekinu.



16:55 Podkarpackie: Kolejne szkoły i przedszkola zawieszają zajęcia z powodu koronawirusa

Kolejne szkoły i przedszkola w woj. podkarpackim zawieszają zajęcia stacjonarne z powodu zakażenia koronawirusem. W środę zajęcia zawieszone były w 36 szkołach podstawowych spośród 1070, w których uczą się dzieci w klasach I-III, i w 19 przedszkolach.



W 11 zajęcia są zawieszone całkowicie, a w 25 - częściowo.



Natomiast z 19 przedszkoli, w których zawieszono zajęcia, w 6 całkowicie, w 13 - częściowo.



Z danych podkarpackiego kuratorium oświaty wynika też, że całkowicie zajęcia zostały zawieszone również w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Jarosławiu.



Zajęcia w tych placówkach zostały zawieszone z powodu zakażenia koronawirusem, zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów, albo też kwarantanny i izolacji.

16:42 Ekspert: Po szczepieniach personelu naszego szpitala sytuacja jest stabilna

Po szczepieniach personelu naszego szpitala sytuacja w placówce jest stabilna. Dzięki temu możemy skupić się na pomocy pacjentom, którzy nie są zakażeni SARS-CoV-2 - powiedział naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr Jarosław Drobnik.



W USK wykonano już ponad 34 tys. szczepień, w tym 13 tys. osób to personel medyczny z całego regionu. Drugą dawkę szczepionki przyjęło też ponad 2,5 tys. osób z personelu szpitala uniwersyteckiego, co stanowi prawie 70 proc. pracowników.



Dodał, że już od kilkunastu dni nie potwierdzono żadnego zakażenia wśród personelu medycznego i pracowników USK, a wśród pacjentów testowanych przed przyjęciem do szpitala od dwóch - trzech tygodni poziom potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 ustabilizował się na liczbie 30 - 50 osób dziennie.

16:30 Włochy: Straż miejska w Ligurii odwiedzi seniorów, którzy nie chcą się zaszczepić

W miasteczku w Ligurii na północy Włoch straż miejska odwiedzi w domach mieszkańców w wieku powyżej 80 lat, którzy nie zgłosili się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Funkcjonariusze chcą sprawdzić, czy seniorzy wiedzą o takiej możliwości.



To nie jest forma nacisku, ale obrona ze strony gminy. Chcę uniknąć sytuacji, gdy ktoś starszy, kto się zakazi, powie, że gmina nie poinformowała go o szczepieniach, i złoży na nas doniesienie - powiedział burmistrz Maurizio Beltrami, cytowany przez Ansę.

16:23 Von der Leyen: Jak dotąd producenci szczepionki Sputnik V nie złożyli wniosku do EMA

Jak dotąd producenci szczepionki Sputnik V nie złożyli wniosku do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o jej autoryzację - poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen na konferencji w Brukseli.



Wskazała, że jeśli taki wniosek zostanie złożony, autoryzacja zostanie rozpatrzona.



Zaznaczyła, że jednocześnie KE ciągle się zastanawia nad tym, dlaczego Rosja oferuje światu szczepionkę Sputnik V, ale jednocześnie wielu Rosjan nie zostało zaszczepionych. "To pytanie będzie wymagało odpowiedzi" - zaznaczyła.

16:16 Koronawirus w Wielkiej Brytanii

16:10 Ryanair przegrał przed Sądem UE sprawy ws. pomocy publicznej przyznanej konkurentom

Linie lotnicze Ryanair przegrały przed Sądem UE w Luksemburgu sprawy dotyczące pomocy publicznej przyznanej jej rywalom Air France i SAS z powodu pandemii. Sąd UE uznał, że pomoc była zgodna z unijnymi przepisami.



Według Sądu wprowadzony w Szwecji w kontekście pandemii Covid-19 system gwarancji pożyczek w celu wsparcia przedsiębiorstw lotniczych posiadających szwedzką koncesję jest odpowiedzią na poważne zaburzenia w gospodarce tego państwa członkowskiego i jest zgodny z prawem Unii.



Sąd ocenił też, że moratorium dotyczące płatności podatków wprowadzone we Francji w kontekście pandemii Covid-19 w celu wsparcia przedsiębiorstw lotniczych posiadających francuską koncesję jest zgodne z prawem UE.

16:00 Portugalia: Przez maseczki powieki stały się "wizytówką"; więcej operacji plastycznych

W czasie epidemii Covid-19 w Portugalii o kilkanaście procent wzrosło zainteresowanie zabiegami chirurgii plastycznej. Wśród popularnych operacji kosmetycznych jest wygładzanie powiek, gdyż - jak mówią przedstawiciele klinik - powieki stały się "wizytówką", odkąd wprowadzono nakaz noszenia maseczek.



Jak odnotowała w środę telewizja SIC, właściciele klinik chirurgii plastycznej i ekonomiści potwierdzają, że wielu klientów, głównie kobiet, poprawia swój wygląd, tłumacząc się wpływem epidemii.



Portugalska chirurg plastyczna Sofia Carvalho wyjaśniła, że szczególny wzrost zainteresowania, przekraczający 15 proc. wobec okresu sprzed epidemii, widoczny jest w przypadku zabiegów dotyczących poprawiania wyglądu powiek.

15:50 Morawiecki: KE powinna wykorzystać siłę gospodarczą UE do nacisku na firmy farmaceutyczne

Powiem moje osobiste zdanie w tej kwestii. Uważam, że Komisja Europejska powinna wykorzystać siłę gospodarczą Unii Europejskiej do nacisku. Do nacisku na te wielkie korporacje, z którymi latem zeszłego roku podpisaliśmy jako jedni z pierwszych umowę - odparł Morawiecki.



Zwrócił uwagę, że firmom tym zapłacono "potężną zaliczkę" i za te pieniądze toczone były badania, certyfikowane były produkty i potem - zauważył premier - okazało się, że te firmy "używają wyprodukowanych przez siebie szczepionek w taki sposób, aby ominąć zbyt mało konkretne zapisy z tej umowy".

15:45 Eksperci zachęcają do szczepień i przestrzegają m.in. przed podróżami

Do szczepień przeciwko Covid-19, ale też do powstrzymania się przed podróżami w celach turystycznych i rozrywkowych zachęcali eksperci z zakresu medycyny, którzy w środę byli gośćmi sesji Rady Miasta Krakowa i odpowiadali na pytania mieszkańców.



Szczepienia, żeby były skuteczne, muszą być masowe - podkreślił kierownik oddziału zakaźnego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie prof. Aleksander Garlicki.



Szczególną uwagę zwrócił na konieczność szczepienia pacjentów onkologicznych i seniorów. Powiedział, że wiele osób z chorobami nowotworowymi nie zgłaszało się i nie zgłasza się do lekarzy z obawy, że zakażą się koronawirusem albo dlatego, że napotkali problemy administracyjne. To problem, z którym nie bardzo sobie radzimy. Ci pacjenci nie dostają pomocy na czas. A chodzi o życie albo śmierć - podkreślił prof. Garlicki.



Wirusolog prof. Krzysztof Pyrć potwierdził, powołując się na badania, że szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderny są skuteczniejsze niż AstryZeneki. Według badań publikowanych w mediach skuteczność preparatów dwóch pierwszych firm wynosi ponad 90 proc, a AstryZeneki średnio 70 proc.



Te szczepionki pierwsze dają znacznie wyższą skuteczność. AstryZeneki niższą, ale oczekiwaną, plus - jak wykazano - całkowicie broni ona przed śmiercią lub ciężkim przebiegiem choroby - powiedział wirusolog.



Prof. Pyrć stwierdził, że gdyby miał doradzić swojemu członkowi rodziny zaszczepienie się dostępną AstrąZeneką lub czekać na możliwość przyjęcia bardziej skutecznego preparatu, to poleciłby przyjęcie dostępnej szczepionki. W przyszłości - jak ocenił - można się zaszczepić innym preparatem, a skuteczność AstryZeneki jest podobna do skuteczności wielu już dawno opracowanych szczepionek.

15:36 Watykan: Obchody Wielkiego Tygodnia znów pod znakiem zmian z powodu pandemii

Również w tym roku restrykcje z powodu pandemii Covid-19 zmienią w Kościele obrzędy Wielkiego Tygodnia. Znów nie będzie umycia nóg w Wielki Czwartek. Watykan wyjaśnił w środę, że nadal obowiązują zalecenia Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2020 roku.



Stoimy nadal w obliczu dramatu pandemii Covid-19, która przyniosła wiele zmian także w tradycyjnym sposobie celebrowania liturgii - napisał prefekt watykańskiej kongregacji kardynał Robert Sarah w nocie wysłanej do przewodniczących Episkopatów.



Zmiany dotyczą przede wszystkim odwołania procesji na zewnątrz kościołów w Niedzielę Palmową, przełożenia na późniejszy termin mszy Krzyżma świętego odprawianej w Wielki Czwartek, rezygnacji z obrzędu umycia nóg podczas mszy Wieczerzy Paschalnej i ucałowania krzyża w Wielki Piątek.



W komunikacie podkreślono, że uroczystości muszą odbywać się przy poszanowaniu zasad sanitarnych wyznaczonych przez lokalne władze.



Ponadto kongregacja zaleciła rezygnację z wydarzeń, będących wyrazem pobożności ludowej, czyli głównie licznych procesji organizowanych w Wielkim Tygodniu w wielu krajach.

15:24 Wyniki najnowszych badań o skutkach Covid-19

15:17 Niemiecki minister zdrowia: Brytyjski wariant koronawirusa może stać się dominujący

Według danych Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) odsetek brytyjskiego wariantu koronawirusa w próbkach z wynikiem dodatnim wzrósł w RFN z nieco poniżej 6 procent do ponad 22 procent w ciągu dwóch tygodni - poinformował Spahn. Możemy się spodziewać, że ten wariant również u nas może stać się wariantem dominującym - dodał. Wariant południowoafrykański występuje znacznie rzadziej - około 1,5 proc w ogólnej liczbie zakażeń.



Znajdujemy się w jednej z najtrudniejszych faz tej pandemii dla Niemiec i Europy - podkreślił minister. Stwierdził też, że testowanie jest ważnym narzędziem w walce z pandemią. Dlatego od marca każdy, kto zechce, będzie mógł bezpłatnie wykonać szybkie testy antygenowe w placówkach medycznych lub aptekach. Koszty będą finansowane z budżetu federalnego.

15:03 Michel: Naszym priorytetem jest to, by dostawy szczepionek dotarły do nas tak szybko, jak tylko jest to możliwe

Będziemy bardzo ciężko pracować nad zwiększeniem wolumenu produkcji szczepionek przeciw Covid-19; naszym priorytetem jest to, by te dostawy dotarły do nas tak szybko, jak tylko jest to możliwe - powiedział w środę w Krakowie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

W Krakowie odbywa się w środę szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji jej 30-lecia.

Michel mówił, że Europa jest w wyjątkowym momencie, gdy mierzy się z pandemią Covid-19, która jest trudnym wyzwaniem. Jak zaznaczył, konieczna jest współpraca, by chronić obywateli i by osiągnąć sukces w kwestiach gospodarczych i społecznych. Zaznaczył, że o tych wzywaniach i wspólnych celach rozmawiano w środę Krakowie.

14:55 Węgry: Minister finansów: jesteśmy samowystarczalni w produkcji maseczek ochronnych

Węgry stały się samowystarczalne w produkcji maseczek chroniących przed koronawirusem - oświadczył w środę minister finansów Mihaly Varga po uruchomieniu linii produkcyjnych maseczek ochronnych wysokiej jakości w Dunafoeldvar.



Nowoczesne linie produkcyjne będą wypuszczać dziennie milion maseczek w jakości odpowiadającej środkom ochronnym dla lekarzy. Inwestycja o wartości 1,4 mld forintów (prawie 4 mln euro) została dofinansowana przez rząd kwotą 1,1 mld forintów (3 mln euro).



Jak podkreślił minister finansów, fabryka będzie też sprzyjać ponownemu uruchomieniu gospodarki po pandemii, bo umożliwi utrzymanie 134 miejsc pracy i stworzenie 16 nowych.

14:42 Gliński: Odmrożenie kultury było wielkim sukcesem; pokazujemy, jak w sposób odpowiedzialny, przezwyciężać epidemię

Wicepremier, minister KDNiS Piotr Gliński ocenił na briefingu prasowym, zorganizowanym w środę w dawnym budynku hotelu Cracovia, że "częściowe odmrożenie kultury w ostatnich tygodniach to jest wielki sukces polskiej kultury, i polskiej wspólnoty".



Jak mówił, ludzie udali się do instytucji kultury, ale "w reżimie sanitarnym". "Jeżeli chodzi o instytucje kultury, to potwierdzamy, że tutaj reżim sanitarny jest przestrzegany" - zaznaczył.



Mam nadzieję, że ryzyka i zagrożenia są absolutnie zminimalizowane, ale widać było, jak jest wielka potrzeba kontaktu z kulturą i korzystania z tej wspaniałej oferty, jaką kultura oferuje, chociażby poprzez muzea i galerie, które były pierwsze otwarte w reżimie sanitarnym - wskazał minister kultury.

14:35 Polska 2050 do rządu: Musimy wdrożyć stan klęski żywiołowej i przedstawić plan odmrażania gospodarki

Do wdrożenia stanu klęski żywiołowej, uszczelnienia tarczy antykryzysowej, lepszego śledzenia transmisji koronawirusa i przyjęcia planu odmrażania gospodarki, przekonywali w środę przedstawiciele Polski 2050: Szymon Hołownia, Michał Kobosko, posłanka Paulina Hennig-Kloska oraz senator Jacek Bury.



Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie Hołownia podkreślił, że brak decyzji o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej przez "rząd, który schował głowę w piasek", był "rzeczą najgorszą od 30 lat, jaką widzieliśmy w polskiej polityce".



Według niego, tarcza antykryzysowa jest nieszczelna, a tysiące polskich przedsiębiorców, pracowników i rodzin są pozostawione "w niepewności i rozpaczy" przez "władzę zajętą kłótnią dwóch Jarosławów (Kaczyńskiego i Gowina) o to, kto tak naprawdę będzie trzymał ster Zjednoczonej Prawicy".



Hołownia przypomniał, że w środę mija 100 dni "od momentu, kiedy powinna zostać otwarta gastronomia", gdyż miała być zamknięta na 2 tygodnie. A nadal nie wiemy, kiedy przedsiębiorcy i pracownicy z tego sektora będą mogli podjąć pracę - zauważył.



Zdaniem Hennig-Kloski należy "w końcu wdrożyć stan klęski żywiołowej". Dzisiejsze decyzje o otwieraniu i zamykaniu gospodarki są często podejmowane bez podstawy prawnej, a to rodzi konkretnie ryzyka odszkodowań, których będą domagać się przedsiębiorcy w sądach - podkreśliła posłanka.



14:21 Strefa Gazy otrzymała pierwszy transport szczepionek przeciwko Covid-19

Strefa Gazy otrzymała w środę pierwszy transport szczepionek przeciwko Covid-19 po wyrażeniu zgody przez Izrael na ich dostawę na terytorium rządzone przez radykalne ugrupowanie Hamas - poinformowały izraelskie i palestyńskie władze.



W Strefie Gazy, gdzie mieszka ok. 2 mln Palestyńczyków, odnotowano ponad 53 tys. przypadków zakażenia koronawirusem i 538 zgonów.



Dostawa, wysłana przez Autonomię Palestyńską z Zachodniego Brzegu Jordanu, zawierała 2 tys. dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V, co wystarczy na zaszczepienie 1000 osób, które otrzymają po dwa zastrzyki.

14:06 Włochy: 9,7 mld euro strat branży turystycznej z powodu zamknięcia stoków

Na 9,7 mld euro oszacowano we Włoszech straty w turystyce z powodu zablokowania sezonu narciarskiego po tym, gdy rząd do 5 marca przedłużył zamknięcie stoków i wyciągów. W wyniku tej decyzji liczba turystów w górach jest w tym roku mniejsza o 12 mln.



Takie konsekwencje lockdownu branży narciarskiej zostały przedstawione w środę w reporcie Instytutu badań ekonomicznych i społecznych Demoskopika. Podkreślono w nim, że bez zajęcia znalazło się ponad 9 tys. pracowników sezonowych.



Według tej analizy najbardziej poszkodowane regiony to Trydent-Górna Adyga, Piemont, Dolina Aosty, Lombardia i Wenecja Euganejska. Ich łączne straty to ponad 8 mld euro.

14:00 Niedzielski o możliwej trzeciej fali zachorowań

13:35 Czechy: Na zachodzie kraju rozprzestrzenia się brytyjski wariant koronawirusa

W ciągu dwóch, trzech tygodni sytuacja w całym kraju może być tak zła, jak w powiatach, gdzie wirus szerzy się najszybciej, ostrzegł w środę minister zdrowia Czech Jan Blatny. Nie wykluczył zakazu wjazdów i wyjazdów z kolejnych powiatów. Aktualnie taki zakaz dotyczy trzech powiatów.



Minister powiedział, że podjęte przez władze ograniczenia nie działają. Rozwiązaniem nie są kolejne ograniczenia, ale odpowiedzialne podejście każdego z nas - powiedział minister Blatny. Stwierdził, że takie podejście będzie bardzo potrzebne w świetle planowanego uruchomienia w przyszłym tygodniu sklepów. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu.



Według Jana Blatnego wyczerpują się możliwości opieki szpitalnej. Sytuacja zmusza do przewożenia pacjentów między szpitalami z odległych regionów. Minister powiedział, że w miarę pogarszania się sytuacji resort rozważa uaktywnienie szpitali specjalistycznych, które dotąd nie zajmowały się leczeniem pacjentów z Covid-19. Inną opcją są nakazy pracy dla lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z przychodni i praktyk prywatnych.



We wtorek w Czechach przybyło prawie 12 500 nowych zakażonych - najwięcej od 8 stycznia br.

13:18 Von der Leyen: KE podpisała drugi kontrakt z Moderną na szczepionki przeciw Covid-19

Szczepienia w Unii Europejskiej postępują; do tej pory dostarczono 33 mln dawek szczepionek - mówi szefowa Komisji Europejskiej Von der Leyen. Musimy przygotować się na szybką reakcję na nowe warianty koronawirusa - dodaje, informując, że KE podpisała drugi kontrakt z Moderną na szczepionki.





13:01 Rozmowa z dr Grażyną Cholewińską-Szymańską

Polacy znowu zagrali w ruletkę. Nie chcieli usłyszeć, że luzowanie obostrzeń jest warunkowe i być może trzeba teraz będzie znowu wprowadzać obostrzenia. Tak ostatnie wyniki zakażeń - niestety niepokojąco rosnące -komentuje doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska w rozmowie z RMF FM.

Zobaczcie rozmowę Mariusza Piekarskiego z dr Grażyną Cholewińską - Szymańską z warszawskiego szpitala zakaźnego.



Z dr Grażyną Cholewińską-Szymańską rozmawiał Mariusz Piekarski Piotr Szydłowski / RMF FM

12:47 Minister zdrowia zaniepokojony sytuacją w Polsce

Z ogromnym niepokojem odczytujemy nowe dane o zakażeniach koronawirusem - powiedział w środę w Lublinie minister zdrowia Adam Niedzielski.



Resort podał w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły 8694 nowe zakażenia koronawirusem. Tydzień wcześniej, 10 lutego, było ich 6930. We wtorek MZ informowało, że jest 5178 nowych zakażeń, siedem dni wcześniej, 9 lutego było ich 4029.



Odwraca się tendencja, która do tej pory oznaczała spadek dziennych liczb zachorowań. Przeistacza się w tendencję, która ma charakter trwały i która mówi o zwiększeniu się zachorowań z dnia na dzień - powiedział minister .



Zaznaczył, że wynik blisko 8700 nowych przypadków to ponad 1700 przypadków więcej niż tydzień temu. Szybki rachunek pokazuje, że zmiana to 20 proc. z tygodnia na tydzień. Jeżeli podsumujemy to, co się działo w tym tygodniu, przez ostatnie siedem dni, z tym co się działo poprzednio, to widzimy, że efekt zwiększenia jest trwały. Średnia dzienna między poprzednim tygodniem, a tygodniem bieżącym zwiększyła się o ponad 13 proc. - podał szef MZ.





12:35 Niepożądane odczyny poszczepienne w Polsce

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej po szczepieniu przeciw COVID-19 wpłynęło dotąd 1950 zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym 1635 łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem oraz krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.



Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące, w określonym czasie po iniekcji, pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać.



Inne odczyny - poza łagodnymi, czyli zaczerwienieniem oraz krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia - jakie zgłoszono, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.



W zamieszczonym na rządowych stronach bieżącym raporcie dotyczącym NOP-ów po szczepieniu przeciw COVID-19, znajdują się też informacje o zgonach pacjentów. Odnotowano je w styczniu - m.in. pod datami: 22.01. 25.01., 27.01., 29.01 (dwie osoby) oraz w lutym - 1.02., 2.02., 3.02. (dwie osoby), 4.02., 5.02. oraz 12.02 (trzy osoby).

12:30 Szczepienia w szpitalu tymczasowym w Kielcach

W szpitalu tymczasowym w Targach Kielce przeciw Covid-19 zaszczepiono już ponad 2 tys. seniorów. W środę w placówce rozpoczęły się szczepienia nauczycieli.



Od ponad trzech tygodni w szpitalu tymczasowym w Targach Kielce lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego szczepią seniorów. W tym czasie zaszczepiono już ponad 2 tys. osób. "Od poniedziałku trwa podawanie seniorom drugiej dawki. Szczepienia przebiegają sprawnie. Zdarzają się tylko pojedyncze przypadki, kiedy dana osoba nie może zostać zaszczepiona. Głównym powodem jest stan zdrowia, np. za wysokie ciśnienie" - powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Anna Mazur-Kałuża.





11:40 RPA pierwsza wykorzysta szczepionkę Johnson&Johnson

Szczepionki dotarły już do Johannesburga / BABA JIYANE/GCIS HANDOUT / PAP/EPA





Republika Południowej Afryki w środę stanie się pierwszym krajem, który zacznie szczepienia preparatem Johnson&Johnson. Szczepionka ma zastąpić tę firmy AstraZeneca, której stosowanie wstrzymano ze względu na niekorzystne wyniki badań w RPA. Szczepionka amerykańskiej firmy nie została dotąd dopuszczona do użytku przez żaden kraj, zaś akcja szczepienia nią medyków w RPA odbędzie się w ramach dodatkowych badań.







11:20 Szczepienia w Polsce

Mamy 2 230 117 wykonanych szczepień - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.









11:14 Rzecznik ministerstwa zdrowia o nowych zakażeniach

Obserwujemy potwierdzenie trendu wzrostowego nowych zakażeń koronawirusem - powiedział w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, komentując najnowsze dane dotyczące wykrywanych przypadków.



Resort podał w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły 8694 nowe zakażenia koronawirusem. Tydzień wcześniej, 10 lutego, było ich 6930. We wtorek MZ informowało, że jest 5178 nowych zakażeń, siedem dni wcześniej, 9 lutego było ich 4029.



Niestety, obserwujemy potwierdzenie trendu wzrostowego zakażeń, któremu towarzyszy wzrost zleceń z POZ, wzrost liczby wykonywanych testów i wyhamowanie spadku zajętych łóżek - wskazał Andrusiewicz.

Podkreślił, że "to od naszej odpowiedzialności w dużej mierze zależeć będą wyniki kolejnych dni".







10:58 Ministerstwo zdrowia poinformowało o nowych zakażeniach

Resort zdrowia poinformował o nowych wykrytych przypadkach zakażenia koronawirusem.









10:19 Chorwacja będzie szczepić Sputnikiem?

Minister zdrowia Chorwacji Villi Beros przyznał, że rząd prowadzi rozmowy z Rosją w sprawie dostaw szczepionki Sputnik V do kraju. Władze Chorwacji chcą też, żeby tamtejsza agencja medyczna rozpoczełą proces zatwierdzania do użycia rosyjskiej szczepionki bez czekania na decyzje UE.





10:12 Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Posypały się wysokie kary, dla ludzi wjeżdżających do Wielkiej Brytanii z krajów, gdzie występują groźne mutacje kornawirusa. 4 osoby które usiłowały zataić ten fakt na granicy, zostały ukarane mandatem w wysokości 10 tys. funtów.

Władze nie chcą dopuścić do tego, by sprawnie funkcjonujący system szczepień został storpedowany przez niebezpieczną mutację, która mogłaby ten sukces zniweczyć. 10 tys. funtów to stosunkowo łagodna kara. Prawo w takich przypadkach przewiduje nawet do 10 lat więzienia.

Liczba nowych przypadków zakażeń maleje. Zaczęto publicznie dyskutować nad ewentualnym złagodzeniem lockdownu i odmrażaniu gospodarki. Spotkania towarzyskie dozwolone w kwietniu, puby otwarte w maju, a w lipcu powrót do normalności - to na razie lista pobożnych życzeń. Brytyjczycy muszą uzbroić się w cierpliwość - podsumowuje brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen.





09:40 Szczepienia w Poznaniu

Prawdopodobnie na piątek przesunie się termin szczepienia medyków w punkcie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, którzy mieli otrzymać drugą dawkę w miniony weekend. Zmiana daty wynika z opóźnień w dostawie preparatu, głównie firmy Pfizer.

Szczepienia pozostałych grup na razie nie są zagrożone, bo jak przekazała reporterowi RMF FM Mateuszowi Chłystunowi koordynatorka medyczna punktu szczepień - placówka powoli rezygnuje z preparatów Pfizera, przechodząc na szczepionki Astry Zeneki i Moderny, z którymi nie ma większych problemów jeśli chodzi o dostawę.

Preparaty dla medyków oczekujących na drugą dawkę Pfizera mają dotrzeć do punktu jeszcze w tym tygodniu i mimo przesunięcia o sześć dni - szczepieni zmieszczą się w dopuszczalnym okienku czasowym między pierwszą a drugą dawką. Unormowała się już za to sytuacja w poznańskiej przychodni POSUM, która dysponuje obecnie 160 dawkami szczepionek. 100 to preparaty Astra Zeneca, przeznaczone dla nauczycieli, których szczepienia ruszają tam jutro. 60 - to szczepionki Pfizera dla seniorów.





08:52 Konsekwencje świątecznych wyjazdów

Coraz więcej Meksykanów boryka się z poczuciem winy. Po wyjazdach świąteczno-noworocznych wzrosła tam liczba zakażeń koronawirusem i zgonów spowodowanych Covid-19 - podaje AFP.

08:44 Raport WHO

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że przyrost nowych przypadków Covid-19 wykrytych na całym świecie jest mniejszy w porównaniu do ubiegłego tygodnia o 16 proc. Liczba nowych zgonów również spadła o 10 proc. tydzień do tygodnia, do 81 000 - podała WHO w cotygodniowym raporcie dot. pandemii.





08:18 Dyplomacja szczepionkowa Chin

Umowa na zakup 5 milionów dawek szczepionki Covid-19 opracowanej przez niemiecką firmę BioNTech jest wstrzymana - przekazał minister zdrowia Tajwanu, sugerując presję ze strony Chin.

Minister zdrowia Tajwanu, Chen Shih-chung, powiedział, że urzędnicy byli bliscy ogłoszenia umowy w grudniu, kiedy nagle BioNTech zrobił krok wstecz. Chociaż nie stwierdził wprost, że winne są Chiny, Chen zasugerował, że ta decyzja miała wymiar polityczny i że martwił się o "interwencję sił zewnętrznych", stąd jego ostrożność podczas publicznego omawiania planowanej umowy.

Chińczycy wierzą, że "dyplomacja szczepionkowa" poprawi ich wizerunek i zwiększy wpływy w wielu krajach.

08:00 Braki szczepionek

W kontekście brakujących szczepionek i problemów z dostawami, informacja z Włoch. W związku z redukcją dostaw szczepionek, władze regionu Wenecja Euganejska zaczęły ich szukać na własną rękę i otrzymały propozycję zakupu 27 milionów dawek. Nie ujawniają, jakie to szczepionki i kto im je zaoferował - sprawę opisuje dziś dziennik "Corriere della Sera" i twierdzi, że oferta dotyczy szczepionek Pfizera. Przewodniczący władz regionalnych Luca Zaia zapewnia, że ceny są zgodne z tymi ustalonymi przez Unię Europejską. Podpisanie kontraktu możliwe jest w ciągu maksymalnie 4 dni, a dostawa może dotrzeć w ciągu miesiąca.







07:46 Duże ognisko w fabryce lodów

Potężne ognisko koronawirusa wykryto w jednej z największych fabryk lodów w Europie, w firmie Froneri w Osnabrueck w Niemczech. Zakażonych, także brytyjską mutacją, jest ponad 200 pracowników. Kolejne ok. 850 osób odesłano na kwarantannę.









07:22 Brytyjski wariant szerzy się w Europie

Najnowsze dane Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób i bazy danych GISAID wskazują, że wariant B.1.1.7 koronawirusa szybko rozprzestrzenia się po krajach Europy i jest już dominującym szczepem m.in. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Szwecji.



Jak wynika z bazy danych GISAID, we Włoszech brytyjski wariant koronawirusa był w 76,2 proc. próbek, które poddano badaniom genetycznym w ciągu ostatnich czterech tygodni. Jest to jest najwyższy wskaźnik w Europie - poza Wielką Brytanią, gdzie wynosi on 89,3 proc.



Wariant B.1.1.7 jest według nowej oceny brytyjskich ekspertów nie tylko o 50-75 proc. bardziej zaraźliwy, ale też prawdopodobnie wiąże się z większym ryzykiem hospitalizacji i śmierci.



Poza Włochami i Wielką Brytanią szczep ten jest wykrywany w ponad połowie badanych pod tym kątem próbek w Szwecji (67,5 proc.), Portugalii (73,3 proc.), Słowacji (71,1 proc.) i Rumunii (75 proc.). W przypadku trzech ostatnich krajów wynik może być jednak mniej reprezentatywny ze względu na małą liczbę prowadzonych tam badań genetycznych. Podobnie jak w przypadku Polski, gdzie w ciągu ostatnich 4 tygodni wykryto 5 przypadków na niespełna 50 przeprowadzonych badań.



Najwięcej badań pod kątem wariantów koronawirusa prowadzi się w Danii i Islandii, gdzie sekwencjonuje się ponad 10 proc. wszystkich próbek pobieranych od pacjentów. W Danii udział brytyjskiego wariantu to ok. 21 proc.





06:57 Pandemia sprzyja perfumeryjnym gigantom

Chociaż restrykcje sanitarne, zwłaszcza te dotyczące galerii handlowych, mocno uderzyły w sieci perfumerii, to duże firmy zwiększyły swe udziały rynkowe - informuje w środę "Rzeczpospolita".



Spadek sprzedaży artykułów z kategorii "beauty" odczuła największa w Polsce sieci drogerii Rossmann. Jednak, według dziennika, pandemia może być dla niej okazją do zwiększenia udziału w rynku. W zeszłym roku sieć otworzyła prawie setkę sklepów i ma ich już 1500, a pomimo spadającego rynku zwiększyła przychody ze sprzedaży do 10,4 mld zł, czyli o 0,6 mld zł w porównaniu z 2019 r.



"Według Euromonitor Int. udziały w rynku zwiększyli w ub. roku dwaj główni gracze w Polsce. Do ok. 31 proc., prawie o 1 pkt proc., wzrósł udział firmy Douglas, która w 2020 r otworzyła pięć nowych placówek, zwiększając ich liczbę do 145. (...). Do ponad 27 proc. wzrósł udział wicelidera branży, Sephory, która ma 90 perfumerii i akurat w marcu 2020 r. uruchomiła nową platformę online" - informuje "Rzeczpospolita".





06:42 Co z obostrzeniami?

Jak podaje "DGP", rząd straszy powrotem obostrzeń, jeśli krzywa zachorowań wciąż będzie rosła. We wtorek liczba nowych przypadków wyniosła 5,2 tys., a więc o ponad tysiąc więcej niż tydzień temu. Decyzje zapadną najwcześniej we wtorek. Kluczowe będą dane o nowych przypadkach Covid-19.



"W tym tygodniu jest za wcześnie, by mówić o pełnym obrazie rzeczywistości, ale biorąc pod uwagę analizy z ostatnich dni, raczej nie przewidujemy, że liczba zakażeń zacznie spadać" - mówi dziennikowi rozmówca z rządu.



Według gazety widoczny od kilku dni wzrost zachorowań to efekt otwarcia szkół dla klas nauczania początkowego, otwarcia galerii handlowych, ale także pogody sprzyjającej wirusowi. Dopiero pod koniec tygodnia da się wstępnie szacować, jak dołożą się do tego poluzowania, które weszły w życie w zeszły piątek (otwarcie hoteli, stoków etc.). W tej sytuacji nie będzie raczej mowy o dalszym odmrażaniu gospodarki. W grę wchodzą dwa scenariusze: przedłużenie obecnych zasad, które obowiązują do końca przyszłego tygodnia, albo zaostrzenie rygorów - uważa gazeta.



"Jak słyszymy, pod wpływem ogromnego ruchu turystów w kurortach górskich pojawił się pomysł, by w pierwszej kolejności zamknąć stoki narciarskie. Na razie nie ma planów zamykania hoteli - rząd przyjmuje, że reżim sanitarny jest w nich utrzymywany" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".





06:40 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 2 159 146 szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymało 1 500 911 osób, a drugą - 658 235. W poniedziałek do kraju trafiło ok. 360 tys. szczepionek Pfizera i BioNTech. W tym tygodniu mają też dotrzeć preparaty AstryZeneki.



Według danych rządu zanotowano dotąd 1848 niepożądanych odczynów poszczepiennych, a 3929 dawek zutylizowano.



Od początku akcji szczepień do Polski dostarczono 3 048 710 dawek szczepionek, z czego 2 448 340 przekazano do punktów szczepień.





06:03 Dr Sutkowski o zakażeniach w Polsce

"Aby ocenić wiarygodnie, czy trend wzrostu zakażeń SARS-CoV-2 będzie stały, potrzeba ok. 10 dni"- powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych lek. med. Michał Sutkowski. Dodał, że minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzega, bo chce trafić do ludzi z przesłaniem, że nie potrzebujemy trzeciej fali epidemii.



Minister Adam Niedzielski opublikował we wtorek na Twitterze wykres ilustrujący liczbę i dynamikę zakażeń koronawirusem. "Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu" - podkreślił.



Sutkowski uznał te słowa za wypowiedziane dla dobra sprawy. "Mam wrażenie, że minister w ten sposób przestrzega, ostrzega społeczeństwo. W tej chwili nie można jeszcze mówić o wyraźnym trendzie. Aby ocenić, czy tendencje wzrostu zakażeń będą stałe, trzeba bacznie obserwować sytuację przez najbliższe dni. Oczywiście wzrost może nastąpić. Stanie się tak, jeżeli samba na Krupówkach będzie normą. Miejmy nadzieję, że będzie jedynie epizodem" - powiedział Sutkowski.



Zdaniem lekarza rodzinnego w przychodniach nie widać kolejek osób z objawami, które chcą się testować.



"Od ok. 1,5 miesiąca te liczby są stałe. Każdy lekarz rodzinny ma danego dnia kilku takich pacjentów - czasami dwóch, czasami trzech, a czasami sześciu. Lawiny takich zgłoszeń jednak obecnie nie ma" - powiedział Sutkowski.





05:30 Australia

Stan Wiktoria złagodzi ograniczenia dotyczące Covid- 19 od północy w środę - powiedział premier Daniel Andrews, po potwierdzeniu informacji , iż w czasie ostatnich pięciu dni nie odnotowano w stanie nowych przypadków infekcji.



Prawie wszystkie ograniczenia mobilności zostaną zniesione, ale maski będą wymagane w pomieszczeniach i na zewnątrz, jeśli nie będzie można przestrzegać zasad dotyczących odległości społecznych, powiedział Andrews. Lockdown obowiązuje w Wiktorii w związku z ogniskiem infekcji wykrytym w hotelu przeznaczonym do odbywania kwarantanny. Reszta kraju pozostaje bez lokalnie potwierdzonych przypadków.







05:15 Szczepienia w Wielkiej Brytanii

"Wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą otrzymać obie dawki szczepionki przeciw Covid-19 do sierpnia lub września, "a może wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba" - powiedział we wtorek Clive Dix, szef brytyjskiej grupy zadaniowej ds. szczepionek.



Jak mówił w rozmowie ze stacją Sky News, dzięki portfelowemu podejściu polegającemu na zakupie szczepionek od kilku różnych producentów, jest pewien, że nie będzie żadnych problemów z dostawami szczepionek.







05:10 Japonia rozpoczyna szczepienia przeciw Covid-19

Akcja szczepień w Japonii / BEHROUZ MEHRI / POOL / PAP/EPA

Japonia od środy rozpoczyna od 40 tysięcznej grupy pracowników służby zdrowia szczepienia przeciwko Covid-19 - poinformowała we wtorek agencja prasowa Kyodo.



Pierwsze szczepionki mają zostać podane w szpitalu w Tokio,od przyszłego tygodnia szczepienia zostaną rozszerzone na 100 placówek medycznych w całym kraju.



Rozpoczęcie szczepień jest ważnym krokiem w walce Japonii z koronawirusem, ponieważ do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio pozostało mniej niż sześć miesięcy, a poparcie premiera Yoshihide Sugi maleje w atmosferze krytyki z powodu powolnej reakcji reakcji rządu na pandemię- pisze Kyodo.