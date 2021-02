Posypały się wysokie kary, dla ludzi, wjeżdżających do Wielkiej Brytanii z krajów, gdzie występują groźne mutacje koornawirusa. Cztery osoby, które usiłowały zataić ten fakt na granicy, zostały ukarane mandatem w wysokości 10 tysięcy funtów.

Mandat w Wielkiej Brytanii może wynosić nawet 10 tys. funtów / PAP/EPA/NEIL HALL / PAP/EPA

Brytyjskie władze nie chcą dopuścić do tego, aby sprawnie przebiegający program szczepień został storpedowany przez niebezpieczną mutację, która mogłaby ten sukces zniweczyć. 10 tys. funtów to wysoka, ale stosunkowo łagodna kara. Prawo w takich przypadkach przewiduje nawet do 10 lat więzienia. Liczba zakażeń na Wyspach maleje, ale zgonów wciąż utrzymuje się na poziomie ok 800 osób dziennie.

Już jednak zaczęto publicznie dyskutować nad ewentualnym złagodzeniem lockdownu i odmrażaniem gospodarki: spotkania towarzyskie dozwolone od kwietna, puby otwarte w maju, a w lipcu powrót do normalności. To na razie lista pobożnych życzeń. Brytyjczycy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Dotychczas na Wyspach zaszczepionych zostało ponad 15,5 miliona ludzi, co stanowi 1/4 dorosłych. Rząd zapowiada, że wszyscy Brytyjczycy powyżej 16. roku życia powinni zostać zaszczepieni do sierpnia. Drugą dawkę przyjęło już pond 550 tys. osób. Niektóre ośrodki szczepień skarzą się na to, że mogłyby zabezpieczać ludzi w jeszcze szybszym tempie, ale pojawiają się kłopoty z równomierną dystrybucją szczepionek. W użyciu są dwa produkty koncernu Pfizer i AstraZeneca z Oxfordu. Według najnowszych badań, skutecznie zabezpieczają one przed brytyjską mutacją koronawirusa, która występuje na południowym-wschodzie Anglii, a której obawia się kontynentalna cześć Europy.

Inaczej może to wyglądać w przypadku południowoafrykańskiej i południowoamerykańskiej odmiany wirusa. Według doniesień, dostępne szczepionki zabezpieczają przed zakażeniem tymi mutacjami tylko w minimalnym zakresie. Stąd niedawna decyzja brytyjskiego rządu o wprowadzaniu drakońskich obostrzeń na granicach. Brytyjczycy powracający z krajów na tzw. czerwonej liście muszą obowiązkowo poddać się hotelowej kwarantannie na własny koszt. Cena takiego pobytu w w jednym z 16 wyznaczonych w tym celu hoteli to 1750 funtów od osoby.