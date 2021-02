Obrazy radiologiczne potwierdzają, że infekcja koronawirusem może sprawić, że nasz organizm sam się atakuje. Bóle mięśni, czy stawów, które są u osób chorujących na Covid-19 dość powszechną dolegliwością, mogą być objawem poważniejszych uszkodzeń, wymagających długotrwałego leczenia - piszą na łamach czasopisma "Skeletal Radiology" naukowcy z Feinberg School of Medicine - Northwestern University. Na potwierdzenie swoich słów publikują zdjęcia tych zmian, wykonane techniką magnetycznego rezonansu jądrowego.

Obraz NMR stopy pacjenta w ciężkim przebiegu Covid-19. Szary obszar to tkanki objęte martwicą. / Northwestern University / Materiały prasowe

U większości pacjentów chorujących na Covid-19 bóle mięśni i stawów szybko mijają. Jest jednak grupa chorych, u których objawy na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów, czy zapalenia mięśni są bardziej poważne i utrzymują się dłużej. Naukowcy z Northwestern Medicine po raz pierwszy potwierdzili te objawy z pomocą obrazów wykonanych techniką magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). W swojej publikacji opisują przypadki pacjentów hospitalizowanych w Northwestern Memorial Hospital z powodu Covid-19 w okresie od maja do grudnia 2020 roku.



Przekonaliśmy się, że Covid-19 może sprowokować reakcję oganizmu przeciwko sobie na różne sposoby, w tym prowadzący do reumatoidalnego zapalenia stawów, które potem będzie wymagało już ciągłej terapii - mówi współautorka pracy, radiolog, dr Swati Deshmukh. U wielu pacjentów objawy kostno-szkieletowe ustępują, ale są tacy, u których są poważniejsze i prowadzą do poważnego pogorszenia jakości życia. Nowoczesne metody obrazowania pokazują nam, czy bóle stawów i mięśni są podobne do tych, które odczuwamy w grypie, czy stoi za nimi znacznie bardziej podstępny mechanizm.



Naukowcy z Northwestern Medicine zwracają uwagę na to, że nowoczesne metody diagnostyczne, w tym obrazowanie z pomocą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, tomografia komputerowa, czy ultrasonografia mogą pomóc zdiagnozować długotrwałe objawy Covid-19 nawet u osób, które wcześniej nie wiedziały, że przeszły zakażenie koronawirusem. To przyspieszy zastosowanie terapii, które mogą te objawy złagodzić. Taka diagnostyka, wykazująca obecność stanów zapalnych, obrzęków, czy nawet obszarów martwicy może też pomóc w ocenie, czy do uszkodzenia doszło w wyniku bezpośredniego działanie wirusa, czy w rezultacie sprowokowanej przez niego odpowiedzi autoimmunologicznej.

Obraz NMR ramienia pacjenta, u którego koronawirus przyczynił się do reumatycznego zapalenia stawów. Strzałką oznaczono miejsce objęte procesem zapalnym / Northwestern University / Materiały prasowe