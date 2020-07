U kilku pracowników biurowych PLL LOT wykryto zakażenia koronawirusem. Według komunikatu wydanego przez przewoźnika, wśród zakażonych są osoby przechodzące chorobę bezobjawowo. "Osoby te zostały objęte opieką medyczną, a wszyscy pracownicy siedziby spółki zostali profilaktycznie skierowani na badania przesiewowe - podkreślają przedstawiciele LOT.

LOT: U kilku pracowników biurowych wykryto zakażenia COVID-19 / Leszek Szymański / PAP

"Dezynfekcji poddano również cały biurowiec LOT-u. Wiele osób kontynuuje pracę w sposób zdalny" - zapewnia przewoźnik.





Nowe przypadki zakażeń

"Osobom pracującym stacjonarnie, podobnie, jak od początku pandemii udostępniane są środki ochrony osobistej oraz stworzone zostały warunki pracy umożliwiające zachowanie dystansu społecznego" - czytamy w komunikacie.Jak informuje LOT, regularnym badaniom poddawani są też członkowie personelu latającego. W ich przypadku częstotliwość wykonywania testów uzależniona jest m.in. od stopnia zagrożenia czy kierunków z jakich wykonywane były rejsy.