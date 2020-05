Od 15 czerwca do 10 lipca absolwenci podstawówek będą mogli składać dokumenty do szkół średnich - poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Kolejny termin to 31 lipca-4 sierpnia. Ostateczne listy przyjętych do szkół ogłoszone zostaną 19 sierpnia. Minister przyznał, że po konsultacjach ten harmonogram się nieco zmienił w stosunku do pierwotnego planu.

