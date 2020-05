"Za kilka dni premier Mateusz Morawiecki poinformuje o tym, w jakiej formule i kiedy uczniowie będą wracali do szkół" - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Dodał, że we wszystkich szkołach dla młodzieży w Polsce funkcjonuje nauczanie na odległość. Wspomniał, że trwają rozmowy z organizacjami harcerskimi i biurami podroży o propozycjach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. "Potem z ministrem zdrowia zastanowimy się, czy w ogóle będzie możliwość zorganizowanych wyjazdów" - stwierdził szef MEN.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Piontkowski był pytany na konferencji prasowej, o to kiedy uczniowie wrócą do szkół. O tym w jakiej formule i kiedy uczniowie będą wracali do szkół premier Mateusz Morawiecki będzie informował za kilka dni, wtedy przekażemy więcej szczegółów - odpowiedział minister.

Z informacji, które mamy, to przytłaczająca większość uczniów korzysta z kształcenia na odległość i z tej formy elektronicznej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszyscy uczniowie mają dostęp do nowoczesnego sprzętu i do szybkiego internetu, stąd działania Ministerstwa Cyfryzacji, za które jeszcze raz dziękuję - zaznaczył Piontkowski.



I my - jak dodał - "przewidując taką sytuację wyraźnie wskazaliśmy, że nauczyciele mogą prowadzić także w inny sposób edukację na odległość". Mogą to być na przykład drukowane pakiety przekazywane uczniom, czy dostępne w szkole raz na tydzień, czy dostarczane do domów. To już zależy od gminy. I z tego, co wiemy we wszystkich szkołach w Polsce, w szkołach dla młodzieży funkcjonuje nauczanie na odległość - powiedział minister edukacji.



Mówiąc o warunkach sanitarnych i higienicznych Piontkowski powiedział, że przynajmniej w klasach młodszych będą obowiązywały podobne reguły jak te, które obowiązują w przedszkolach. Które wydał Główny Inspektor Sanitarny konsultując to także z nami i ministrem zdrowia - podkreślił Piontkowski.



Przypomnę więc, że w przypadku tych najmłodszych dzieci, jeżeli przebywają w swojej sali, to ani te dzieci, ani nauczyciele nie są zobowiązani do tego, aby zakładać maseczki, czy inne przedmioty, które zasłaniałyby usta oraz nos. Natomiast, gdy idą do części wspólnych, gdy dzieci idą z rodzicami do przedszkola czy do szkoły, to w przypadku dzieci powyżej czwartego roku życia zobowiązane są one do noszenia jakiejś zasłony nosa i ust. Podobnie zresztą jest z rodzicami, gdy przychodzą do szatni, to ich obowiązuje. I podobne zasady będą obowiązywały także w szkołach, gdy dzieci i młodzież wrócą do szkół - powiedział minister.



Piontkowski o maturach i egzaminach ósmoklasisty

Odnosząc się do pytania o zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnych Piontkowski przypomniał, że dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej "niedługo opublikuje odpowiednie zarządzenie". My w tej chwili wypuściliśmy do konsultacji społecznych harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych. Skoro egzamin został przesunięty na połowę czerwca, to musiało oznaczać, że automatycznie także przesunięcie rekrutacji - dodał.



Piontkowski przypomniał, że dotąd rekrutacje odbywały się na przełomie czerwca i lipca, a teraz musi to być przesunięte o miesiąc. Prosimy samorządy, szkoły o to, aby wyrażały swoje opinie. Być może coś w tym zaproponowanym harmonogramie trzeba będzie zmieniać - stwierdził.



Pytany, w jakiej formie będzie polegała praca z uczniami najmłodszymi po 23 maja oraz czy jest rozważona możliwość, że nauczyciele będą musieli sprawować opiekę nad dziećmi w szkołach, a popołudniami realizować podstawę programową w formie pracy zdalnej, szef MEN powiedział: Za kilka dni będziemy o tym informowali, wtedy na to pytanie także odpowiem.



Po uwadze jednej z redakcji, że 8 czerwca maturzyści rozpoczynają pisanie egzaminu dojrzałości, minister został zapytany, czy w trakcie matur przewidziane jest pozostanie uczniów klas młodszych w domach i dalsze nauczanie zdolne, czy - jak to bywało w poprzednich latach - czas wolny.



Znowelizowaliśmy rozporządzenie, które jednoznacznie mówi, że dyrektorzy szkół mają prawo wyznaczania dni wolnych. Jest to około 10 dni w czasie roku szkolnego. Te dni wolne najczęściej dotyczyły także dni przeprowadzenia egzaminu, ponieważ termin egzaminu jest inny niż pierwotnie zaplanowany, umożliwiliśmy dyrektorem danie wolnego w trakcie egzaminu. Więc ci dyrektorzy, którzy z tego skorzystają oczywiście doprowadzą do tego, że w dni egzaminu dla ósmoklasistów, pozostałe klasy będą miały dni wolne - wyjaśnił.



Co z letnimi koloniami i obozami?

Szef MEN był też pytany, czy wiadomo, ile przedszkoli od 6 maja jest otwartych, i ile dzieci skorzystało z opieki oraz o możliwości organizacji w tym roku letnich obozów i kolonii, a jeżeli tak, to na jakich zasadach byłyby organizowane takie wyjazdy.



Na piątek mamy ponad dwa tysiące przedszkoli, kilkanaście tysięcy dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczych w przedszkolach. Mamy nadzieję, że od dzisiaj, w kolejnych dniach, kolejne przedszkole będą uruchamiane. Tu przypomnę, że jest ogromne pole do działania dla samorządów. To one w większości na razie podjęły decyzję o tym, aby ponownie zamknąć przedszkola, mimo tego, że od 6 maja jest możliwość funkcjonowania tych placówek - zauważył.



Odnosząc się do pytania o letni wypoczynek dzieci i młodzieży, Piontkowski powiedział: Jesteśmy w trakcie rozmów zarówno z organizacjami harcerskimi, ale także z biurami podróży. Być może uda się wspólnie wypracować jakieś propozycje, jak taki zorganizowany wypoczynek mógłby być zorganizowany. Wtedy będziemy rozmawiali z ministrem zdrowia i zastanowimy się, czy w ogóle będzie możliwość takich zorganizowanych wyjazdów dla dzieci i młodzieży.