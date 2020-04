We wtorek na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim ogłosili wejście w życie nowego etapu luzowania restrykcji, które obowiązują ze względu na zagrożenie koronawirusem. Od poniedziałku 4 maja otwarte zostaną galerie handlowe, niektóre instytucje kultury. Od poniedziałku 6 maja pojawi się możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Sprawdź listę nowych zasad

Otwarcie centrów handlowych

Od poniedziałku 4 maja centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe będą mogły być otwarte, ale z limitem osób i wyłączając miejsca, gdzie można jeść wyłącznie na miejscu.

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe - zostaną otwarte.

Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne - do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Otwarcie hoteli i miejsc noclegowych

Od poniedziałku 4 maja hotele i miejsca noclegowe będą mogły przyjmować gości. Usługi będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych - np. siłowni, sal pobytu, basenów.

Otwarcie niektórych instytucji kultury

Od poniedziałku mogą zacząć funkcjonować niektóre instytucje kultury, jak biblioteki, archwiwa, muzea, galerie sztuki.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Możliwość rehabilitacji

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

Otwarte żłobki i przedszkola

Od 6 maja będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli - w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zostawić zamknięte, bądź zamknąć już po ponownym otwarciu. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Żłobki i przedszkola otwarte od 6 maja. Ale nie wszystkie

Znoszenie restrykcji w czterech etapach

W czwartek 16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o planie stopniowego znoszenia ograniczeń nałożonych w związku z pandemią koronawirusa. Łagodzenie restrykcji ma się odbyć w czterech etapach:

Etap I wszedł w życie w poniedziałek 20 kwietnia. Od tego dnia obowiązują nowe zasady w handlu i usługach. W sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych na jedną kasę mogą przypadać czterej klienci. W sklepach, których powierzchnia jest większa niż 100 metrów kwadratowych - może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni sklepu.

Nadal obowiązuje nas nakaz zakrywania ust i nosa oraz zasada dystansu społecznego. Otwarte jednak zostały lasy i parki, gdzie dopuszczony został ruch rekreacyjny. Dodatkowo obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy osób, przebywających w lesie.

Zmieniły się też zasady przebywania w miejscach kultu religijnego. Liczba osób, które mogą przebywać w kościele jest uzależniona od jego powierzchni w przeliczeniu jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Od 20 kwietnia wyłączone z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego są osoby powyżej 13. roku życia.

Etap III przewiduje otwarcie restauracji, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych.

W trzecim etapie rządowego planu umożliwiona zostanie organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (ale bez publiczności). Imprezy sportowe będą też musiały być organizowane na otwartej przestrzeni.

Przewidywany jest też stopniowy powrót do szkół . W klasach 1-3 ma zostać zorganizowana opieka nad dziećmi po wcześniejszym ustaleniu maksymalnej liczby dzieci w sali. .

W ostatnim etapie planowane jest otwarcie salonów masażu i solariów. Na samym końcu do działalności mają wrócić siłownie i kluby fitness.

Czwarty etap to też otwarcie kin i teatrów w nowym reżimie sanitarnym.

