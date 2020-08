"Chcemy dać dosyć klarowne wytyczne, jeżeli chodzi o moment wprowadzania nauczania mieszanego lub zdalnego. To będą w szczególności szkoły położone na terenach powiatów, które będą oznaczane jako kolor czerwony czy żółty" - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdjęcie ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

Müller zapowiedział w TVN24, że w środę uczniowie, rodzice i nauczyciele poznają szczegóły wymogów dotyczących funkcjonowania szkół od 1 września w dobie koronawirusa. Zwrócił przy tym uwagę, że dyrektorzy szkół "mają do wykonania pewne zadanie, jeżeli chodzi o specyfikę poszczególnych budynków szkolnych". Tak jak chociażby w stacji telewizyjnej jest tak, że niektóre strefy są wydzielone, niektóre osoby z załogi nie spotykają się pomiędzy poszczególnymi częściami, tak samo w szkołach można takie części wydzielić, aby część klas po prostu się nie spotykała, jeżeli to nie jest konieczne i w ten sposób ograniczyć możliwości kontaktu pomiędzy poszczególnymi grupami - wyjaśnił.

Dopytywany, czy chodzi o bardzo szczegółowe wytyczne, których trzeba przestrzegać czy tylko zalecenia, rzecznik rządu odpowiedział, że "część z nich będzie miała charakter dobrych praktyk".Tak jak mówię, chociażby organizacja wewnętrzna szkoły pod kątem klas, wydzielenia tych klas, odległości pewnych, tam, gdzie są możliwe, większych - również takie zalecenia się pojawią. Nie wszystkie będą miały charakter bezpośrednio obowiązujący, ale część z nich będzie miała taki charakter - poinformował.



Jak podkreślił, rząd chce "dać dosyć klarowne wytyczne, jeżeli chodzi o moment, w którym chciałby, żeby szkoły były prowadzone w sposób albo nauczania mieszanego albo zdalnego". To będą w szczególności te szkoły, które są położone na terenach powiatów, które będą oznaczane jako kolor czerwony czy żółty, ale również zależnie od tego, w której części powiatu te ogniska będą występowały. Pamiętajmy o tym, że niektóre powiaty są dosyć duże. Nawet kilkadziesiąt kilometrów dzieli ich granice, a ognisko może występować np. w jednej części powiatu i wtedy powiatowy inspektor sanitarny będzie wydawał swoje rekomendacje - powiedział Müller.



W zapowiedzi Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że konferencja prasowa szefa resortu Dariusza Piontkowskiego i zastępcy głównego inspektora sanitarnego Izabeli Kucharskiej nt. zasad bezpieczeństwa przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych odbędzie się w środę o godz. 13 w siedzibie MEN. Spotkanie będzie miało charakter otwarty dla mediów, ale redakcje są proszone o ograniczenie liczby osób obecnych na sali - w przypadku ekip telewizyjnych do operatora i dziennikarza, a w przypadku pozostałych redakcji - do jednej osoby.