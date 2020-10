Ponad 70 milionów ludzi na całym świecie jąka się, zacina lub ma różne inne problemy z komunikacją wynikające z blokady mowy. Czas pandemii, przymusowa separacja, komunikacja głównie zdalna oraz noszenie maseczki to duże wyzwanie dla osób z jąkaniem i blokadami mowy.

(zdjęcie ilustracyjne)

Jak podkreśla Dawid Tomaszewski, trener ze szkoły Nowa Mowa, w tym czasie wielu jąkających unika zdalnego kontaktu, nie korzysta z obecnych powszechnie narzędzi komunikacji do kontaktowania się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi z błahych wydaje się przyczyn, jak np. występowanie pogłosu czy możliwości nagrywania wypowiedzi, co jest w przypadku osób jąkających się bardzo stresujące.

Z drugiej strony noszenie maseczki sprawia, że ukrywane są skurcze twarzy występujące w trakcie mówienia u osób jąkających się, co pomaga i zmniejsza stres związany z mówieniem. Jednakże przez maseczki nie widać reakcji rozmówcy, co też może osobom jąkającym się utrudniać wypowiedzi.

Osoby, które się jąkają i blokują wszystko biorą do siebie i się obwiniają. Główne zasady jakimi ludzie powinny się kierować w kontaktach z jąkającymi się to przede wszystkim - cierpliwość i empatia wobec takich osób.

Rozmawiając z osobą jąkającą się, wysłuchajmy ją cierpliwie do końca, nie prośmy o powtórzenie wypowiedzi, nie odwracajmy wzroku, a przede wszystkim nie okazujmy zniecierpliwienia. Nasza reakcja ma zasadniczy wpływ na jąkającego się i na jego radzenie sobie z jąkaniem - radzi Tomaszewski.

Tylko kilka procent osób jąkających się szuka pomocy i sposobów pozbycia się tej dysfunkcji. W czasie pandemii, kiedy możliwa jest głównie zdalna terapia osoby jąkające mają ewidentnie mniejsze szanse na poprawę swojego stanu.



Nie wolno bać się zajęć przez internet! Lepiej zrobić cokolwiek zdalnie, niż nic nie robić. Dla osób, które maja blokadę mowy każdy dzień jest ważny - mówi Dawid Tomaszewski. I dodaje: 22 października nie jest dla nas świętem do celebrowania. To powinien być dzień rozpoczęcia walki, myślenia o tym co zmienić, a nie akceptować. W tym dniu chcemy, żeby ludzie zrozumieli, że jąkanie, bloki mowy, lęki, to poważny problem komunikacji i trzeba coś z tym zrobić, żeby to zmienić.

Tekst i nagranie powstały we współpracy ze szkołą Nowa Mowa w Mikołowie.

