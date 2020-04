Zdecydowania większość Polaków boi się utraty zdrowia przez siebie i swoich bliskich na skutek epidemii koronawirusa. W dodatku siedmiu na dziesięciu Polaków obawia się pogorszenie sytuacji materialnej - tak wynika z opublikowanego właśnie badania Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Badanie przeprowadzono pod koniec marca na próbie ponad sześciuset osób z całej Polski.

Zdecydowana większość - ponad osiemdziesiąt procent - deklaruje, że stara się przestrzegać wszystkich zaleceń. Co ciekawe, wśród osób które poddają się ograniczeniom dominują kobiety.

Polacy nie wierzą w różne mity związanie z epidemią, ale są przekonani że rząd może zatajać część informacji. Takie przekonanie żywi co trzeci ankietowany. Zdecydowana większość - ośmiu na dziesięciu zbadanych - jest przeciwko majowym wyborom.

W ankiecie pytano o to, kto wzbudza negatywne emocje. Najwięcej głosów zebrały osoby łamiące obostrzenia, która mają chronić przed wirusem. Kolejne miejsca na podium zajął rząd i episkopat.