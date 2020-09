W nowej, szkolnej rzeczywistości regulowanej obostrzeniami, muszą się odnaleźć nie tylko uczniowie i nauczyciele. To wyzwanie także dla rodziców, którzy muszą przestrzegać określonych zasad. Żeby to ułatwić, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi narysowali kredą linie, których dorosłym nie wolno przekraczać.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

Franek, Antek i Jakub przy pomocy rodziców wyznaczyli "granicę samodzielności". To wyrysowane kolorową kredą linie i napisy, które pokazują rodzicom, do jakiego miejsca mogą towarzyszyć dziecku.

Rozumiemy, że rodzice chcą zapewnić bezpieczeństwo dziecku i najchętniej odprowadzaliby nawet nie do szatni, ale do samej klasy - mówi Dorota Kaźmierczyk, dyrektor SP nr 139 w Łodzi. Jednak nam najbardziej zależy, żeby dziecko zostało bezpiecznie doprowadzone do szkoły, bo już w szkole jest zaopiekowane - dodaje.

Dlaczego kredowe napisy w ogóle się pojawiły? To najlepiej wytłumaczą ich twórcy.

/ Magdalena Grajnert / RMF FM

Chodzi o to, żeby rodzice się nie pchali do wejścia i nie czekali, aż dzieci zmienią buty i pójdą do klasy - mówi Kuba - Tylko dzieci wchodzą, a rodzice idą do pracy czy do domu.

Granica samodzielności! Stop! Tu wchodzą tylko dzieci! - takimi hasłami oznaczone jest wejście do łódzkiej podstawówki. Okazuje się, że rozwiązanie wprowadzone przez drugo i trzecioklasistów działa.

Wcześniej w szkole było więcej rodziców niż dzieci, teraz jest więcej dzieci niż rodziców - wyjaśnia Franek.

Pomysł został dobrze przyjęty nie tylko przez dyrekcję szkoły, ale też przez rówieśników.

Myślą, że to dobry pomysł, chociaż niektórzy się nabijali, żebyśmy to zmyli - śmieje się Antek.

Napisy wyrysowane kredą mają krótką żywotność. Czy ich autorzy planują poprawki?

Jeśli rodzice nie będą się pchać i będą tutaj stać, to myślę, że nie będziemy ich poprawiać - mówi Kuba - A jeśli będą się pchać, to może...

W Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi to uczniowie pokazują rodzicom, jak należy postępować w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Najważniejsze, że pomysł działa i wprowadzone zasady są przestrzegane. Bez tłoku w holu i szatni uczniowie czują się nie tylko bardziej komfortowo, ale też bezpieczniej.