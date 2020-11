Krakowski Rynek Główny opustoszał. Cicho i pusto na Kazimierzu i Podgórzu. Rok temu o tej porze lokale gastronomiczne były pełne, tętniły życiem, dziś w oknach kolejnych restauracji i knajp pojawiają się kartki: "Zamknięte do odwołania, lokal do wynajęcia, do likwidacji". W związku zpandemią krakowska gastronomia stoi nad przepaścią.

