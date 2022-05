Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe - wskazuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W ramach tarczy antykryzysowej ZUS wypłacił świadczenie postojowe na kwotę 6,5 mld zł.



Od 16 maja 2022 r. został zniesiony w Polsce stan epidemii. Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii, czyli do 16 sierpnia 2022 - wyjaśnił PAP rzecznik ZUS.



Jak wskazał, termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.



Rzecznik zaznaczył, że inaczej jest w przypadku wniosków o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7), które jest przyznawane na podstawie przepisów rozporządzenia z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii Covid-19.



Te wnioski mogą być składane do 23 lipca 2022 r. - podkreślił Żebrowski. Dotyczy to takich branż, jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki i pokoje zagadek.

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce Covid-19. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie są na stronie internetowej ZUS.



Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 r. - 2080 zł.



Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.



Bez zmian pozostaje kwestia rozkładania na raty albo odraczanie terminu płatności bez naliczania opłaty prolongacyjnej oraz możliwość wnioskowania o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.



Oznacza to, że przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z tych ulg i wnioskować do ZUS - podkreślił Żebrowski.