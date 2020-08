Forum Ekonomiczne, które co roku przyciągało do Krynicy-Zdroju ludzi biznesu i najważniejszych polityków, zostało przeniesione do Karpacza. Decyzja ta ma związek z faktem, że Krynica-Zdrój jest w wyznaczonej przez resort zdrowia czerwonej strefie, w której notuje się dużą liczbę zakażeń koronawirusem.

