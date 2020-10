Od wczoraj trwa ewakuacja Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Zielonej Górze. Wojewódzki sztab kryzysowy podjął decyzję o przewiezieniu pacjentów do szpitali po tym, jak Covid-19 potwierdzono u 72 pensjonariuszy i 35 pracowników ośrodka.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Najpierw ewakuowano pacjentów w najpoważniejszym stanie, czyli - jak mówią o nich lekarze - pacjentów leżących. Wszystkie te osoby trafiły na oddział zakaźny szpitala w Gorzowie Wielkopolskim.

Do później nocy do budynku przy ulicy Walczaka trafiło w sumie 27 osób, dziś dołączy do nich 38 kolejnych. Karetki, w tym ambulanse wojskowe z Żagania i Czerwieńska wciąż transportują ich do placówki.

Wiadomo już, że oddział przy ulicy Walczaka będzie musiał zorganizować dodatkowe łóżka, bo wolne miejsca są tam już na wyczerpaniu. Zakażeni pensjonariusze z Zielonej Góry mają trafić również do szpitala w Torzymiu, a jeśli tam zabraknie dla nich miejsc - mają zostać przyjęci także przez placówkę w Drezdenku.