37 pensjonariuszy i 9 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach (pow. gostyński, woj. wielkopolskie) jest zakażonych SARS-CoV-2 – poinformował w sobotę Powiatowy Sztab Zarządzania Kryzysowego w Gostyniu.

Zdjęcie ilustracyjne / UPCH / HANDOUT / PAP/EPA

W wydanym komunikacie przekazano, że spośród 180 wykonanych w placówce testów 46 dało wynik pozytywny. "Zakażonych COVID-19 jest 9 pracowników oraz 37 pensjonariuszy. Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach pracuje w systemie rotacyjnym w stanie izolacji. Utworzono wewnątrz placówki dwie strefy - w jednej umieszczane są osoby z wynikiem dodatnim, a w drugiej z ujemnym" - podano.



Zapewniono, że DPS jest na bieżąco zaopatrywany w środki ochrony osobistej - powiatowe służby zarządzania kryzysowego przekazały dodatkowe łóżka, gogle, przyłbice i kombinezony.



W piątek gostyński sztab kryzysowy poinformował, że koronawirusa potwierdzono u jednego z pensjonariuszy placówki, który był dializowany i już wcześniej przebywał w odosobnionym pomieszczeniu. "Zarząd powiatu niezwłocznie podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych środków na przeprowadzenie testów w DPS Chumiętki" - podkreślono.

Zakażenie w gostyńskim szpitalu

W sobotnim komunikacie podano także, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u pacjentki oddziału wewnętrznego gostyńskiego szpitala. "Dyrekcja podjęła natychmiastowe działania zmierzające do zminimalizowania transmisji wirusa. Wśród personelu oraz pozostałych pacjentów oddziału przeprowadzone zostały testy" - przekazano.



Do czasu uzyskania wyników testów wstrzymano wszystkie przyjęcia, a oddział wewnętrzny pracuje w warunkach izolacji.



W komunikacie podano również, że żaden z 80 testów przeprowadzonych wśród pracowników i mieszkańców DPS Zimnowoda nie potwierdził zakażenia SARS-CoV-2. "W placówce nie stwierdzono koronawirusa" - zapewniono.

Powiat gostyński w żółtej strefie

Od soboty powiat gostyński znajduje się w żółtej strefie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. W czwartek resort zdrowia podał, że tą samą strefą objęto również powiaty limanowski i tatrzański w woj. małopolskim.



W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 m kw. w przypadku imprez takich, jak targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób - jedna na 7 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100, z wyłączeniem obsługi.



Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. - do żółtej.



Wielkopolski Urząd Wojewódzki, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, podał w sobotę, że w szpitalu jednoimiennym przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu z powodu COVID-19 zmarła 65-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego. WUW podał także, że koronawirusa potwierdzono u kolejnych siedmiu mieszkańców tego powiatu.



Od początku pandemii koronawirusa w Wielkopolsce odnotowano 6280 przypadków zakażeń SARS-CoV-2, z czego 921 to przypadki aktywne. 239 osób zmarło, a 5120 wyzdrowiało.