CBA zatrzymało Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie w związku z przywłaszczeniem sprzętu ochronnego. W Prokuraturze Okręgowej ma usłyszeć zarzuty nadużyć w związku z epidemią koronawirusa - poinformowała we wtorek rano Polska Agencja Prasowa.

CBA zatrzymało Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Dzisiaj na polecenie prokuratora Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie - powiedziała prok. Aleksandra Skrzyniarz rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Od marca do czerwca tego roku dyrektor miał przekroczyć uprawnienia przywłaszczając mienie należące do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Chodzi o sprzęt ochronny, płyny służące do odkażania oraz testy na Covid-19.



"Wszystko wskazuje na to, że przedmioty te przekazał następnie osobom nieuprawnionym, działając tym samym na szkodę interesu publicznego. Mężczyzna w prokuraturze usłyszy zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści" - przekazało we wtorek CBA.



Funkcjonariusze przeszukali między innymi miejsce zamieszkania i pracy dyrektora.