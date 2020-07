Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 26 lipca - wynika z rozporządzeń Rady Ministrów opublikowanych w piątek w Dzienniku Ustaw. Zasiłek przysługuje m.in. wówczas, gdy żłobek lub przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, jest zamknięty z powodu COVID-19.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Tym samym potwierdziły się nasze informacje. Reporterzy RMF FM już wczoraj informowali, że minister Marlena Maląg miała plany, żeby wycofać się z wypłacania zasiłku, ale ostatecznie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki się z tego wycofało.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem zasiłek miał obowiązywać do 12 lipca. Nowe przepisy wydłużają jednak to prawo o kolejne 14 dni, czyli do 26 lipca.



Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki z powodu COVID-19 została zamknięta placówka, do której uczęszcza dziecko. Obecnie chodzi m.in. o żłobki, kluby dziecięce i przedszkola. Zasiłek przysługuje również wówczas, gdy niania lub opiekun dzienny nie może sprawować opieki z powodu COVID-19.

Te same zasady przyznawania

MRPiPS podaje, że - podobnie jak do tej pory - zasiłek będzie przysługiwał zarówno w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i w sytuacji podjęcia przez rodzica decyzji o nieposłaniu dziecka do żłobka lub przedszkola.



Dodatkowy zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek mogą również otrzymać rodzice dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.



Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.



Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.



Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 13 lipca br.