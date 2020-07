Małopolskie samorządy oszacowały straty po czerwcowych ulewach na ponad 76 milionów złotych. Kwota ta przed przyznaniem pomocy wymaga jeszcze weryfikacji przez komisję wojewódzką.

Krajobraz po ulewach w gminie Jodłownik / Marek Wiosło / RMF FM

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się dziś z samorządcami.

Przedstawiciele dziesięciu gmin i trzech powiatów przekazali, że straty na ich terenie sięgają w sumie ponad 76 mln zł - relacjonował. Dotyczy to uszkodzenia infrastruktury komunalnej: dróg, mostów, kładek, przepustów, sieci kanalizacyjnej i budynków użyteczności publicznej" - wyjaśnił. Jak zaznaczył, są to wstępne szacunki.

Do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpływają protokoły z konkretnymi wyliczeniami, np. w powiecie myślenickim straty po weryfikacji przez komisję wojewódzką wyniosły 3,5 mln zł. Poważne zniszczenia czerwcowe ulewy spowodowały m.in. w gminach Łapanów, Wiśniowa i Raciechowice.





Szkody po ulewach w gminie Jodłownik / Marek Wiosło / RMF FM

Do tej pory na rachunki bankowe poszkodowanych gmin wojewoda przekazał ponad 1,3 mln zł na pomoc dla blisko 300 gospodarstw w postaci zasiłków do 6 tys. zł. Pozostałe wnioski są weryfikowane i uzupełniane przez gminy.

Ćwik rozmawiał także z prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handzlem o możliwość odbudowy mostu na Kamienicy zamkniętego częściowo dla ruchu już w zeszłym roku.

Po ostatnich ulewach podmyte zostały przyczółki tego mostu i władze miasta zdecydowały o jego całkowitym wyłączeniu z użytkowania. Most jest bardzo potrzebny gminie Kamionka Wielka, której mieszkańcy, by dotrzeć do Nowego Sącza muszą nadrabiać kilkanaście kilometrów - relacjonował wojewoda. Jak dodał, prezydent Nowego Sącza ma wystąpić do ministra obrony o budowę przeprawy tymczasowej.

Chcielibyśmy, żeby pieniądze na odbudowę zniszczonej infrastruktury dotarły do samorządów jeszcze w sierpniu, żeby po ogłoszeniu przetargów możliwe było zrealizowanie inwestycji do końca roku - mówił Ćwik.