Czekają nas trudne dwa tygodnie - co najmniej do pierwszego kwietnia liczba nowych zakażeń i pacjentów w szpitalach będzie szybko wzrastać - ostrzegają naukowcy z zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego. W poniedziałek, 22 marca, ministerstwo zdrowia poinformowało o ponad 14,5 tysiącach infekcji, do szpitali w ciągu doby przyjęto ponad tysiąc osób.

