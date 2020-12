Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych, klas I-III, a być może również ósmych i maturalnych – powiedział w TVP Info minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dodał, że będzie to możliwe wtedy, gdy warunki bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa na to pozwolą.

Minister edukacji i nauki podkreślił, że informacje o decyzjach związanych z powrotem dzieci do szkół będą udzielane najwcześniej jak to możliwe:



Cytat Najbardziej prawdopodobny scenariusz to powrót po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych, klas I-III, a być może również ósmych i maturalnych. Wszystko zależy od tego, jak ułoży się pandemia oraz od odpowiedzialności naszego społeczeństwa w czasie zbliżających się świąt i w kolejnych tygodniach - stwierdził w TVP Info, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek zwrócił jednocześnie uwagę, że możliwości takiego powrotu do nauki stacjonarnej będą musiały zostać ocenione przez epidemiologów i wirusologów z Rady Medycznej, pracujących przy premierze Morawieckim:



Cytat Oni ocenią, jak wygląda dynamika rozwoju pandemii, bo nie chodzi tylko o samą ilość dziennie potwierdzonych zakażeń – powiedział w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef resortu edukacji dodał, że klasy I-III będą miały wielką szansę na powrót do szkół, ze względu na fakt, że nauczanie zdalne, w ich przypadku, przynosi najmniejsze efekty. Wyjaśnił też, że wśród przygotowanych wariantów znajduje się również taki, który zakłada kontynuację dalszej nauki zdalnej i zwiększenie jej efektywności.



Cytat Jeżeli będzie powrót klas I-II, to odbędzie się to na pewno w tzw. bańkach, czyli w rygorze sanitarnym, który pozwoli, by dzieci uczyły się bez kontaktu ze sobą pomiędzy klasami dodał minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.

Miałoby to ograniczyć do minimum transmisję wirusa. Temu również ma służyć wpisanie nauczycieli do jednej z pierwszych grup, które otrzymają szczepienia przeciw Covid-19.

Obecnie - zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki - stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć - jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.