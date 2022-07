Nie będzie dodatkowych kontroli noszenia maseczek w placówkach ochrony zdrowia, mimo rosnącego trendu liczby zakażeń koronawirusem - dowiedział się nasz reporter w Ministerstwie Zdrowia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak podał dziś resort, ostatniej doby w Polsce wykryto 2131 nowych infekcji Covid-19. Nikt nie zmarł z powodu Covid-19 - poinformowano w sobotę na stronach rządowych. Wykonano 7532 testy w kierunku SARS-CoV-2.

Mijający tydzień przyniósł najwięcej potwierdzonych przypadków od trzech miesięcy.

Ministerstwo nie planuje dokładniej sprawdzać, czy stosujemy się do niewielu obostrzeń, które wciąż obowiązują. Resort koncentruje się bowiem na przypominaniu o maseczkach. Tak tłumaczy to wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nos i usta cały czas musimy zasłaniać w szpitalach, przychodniach i w aptekach.

Nie jestem zwolennikiem restrykcyjnego podchodzenia do egzekwowania praw, ale tłumaczenia i pokazywania, że to jest dobra metoda, że trzeba to stosować, chodzi o nasze bezpieczeństwo i naszych bliskich - mówi Kraska.

Ministerstwo zaleca teraz maseczki także w sklepach i w autobusach, głównie osobom z grup większego ryzyka, wśród nich seniorom.

Jakie zasady obowiązują w innych krajach?

Obowiązkowe maseczki wracają za to w części krajów na południu Europy. Od poniedziałku nos i usta trzeba będzie znów zasłaniać w wybranych regionach Bułgarii. Między innymi tam, gdzie część Polaków jeździ na wakacje - w rejonie Burgas, Warny i stolicy Bułgarii, Sofii.

We Włoszech cały czas trzeba nosić maseczkę w komunikacji miejskiej. Maski są tez zalecane w sklepach.

Na lotniskach w Turcji zdarza się, że wyrywkowo, wybranym osobom mierzona jest temperatura. Jeśli ktoś ma gorączkę albo inne objawy Covid-19, może zostać skierowany na dalsze badania.

Polskie Ministerstwo Zdrowia podpowiada, by dokładnie sprawdzić, jakie obostrzenia covidowe są aktualne tam, gdzie jedziemy. Tak żebyśmy przy okazji nie dostali mandatu, ale to dotyczy nie tylko państw, gdzie jest wysoka zakaźność, pamiętajmy że te zakażenia rozwiną się niedługo w całej Europie - podkreśla rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Ministerstwo przypomina też o dystansie i maseczkach. Zwłaszcza tam, gdzie w czasie wyjazdu wokół nas jest dużo osób, których nie znamy.