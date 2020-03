To są decyzje, które może podejmować minister zdrowia - powiedziała w piątek w rozmowie z TVN24 minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, pytana o to, czy rząd planuje zamknąć duże centra handlowe. Dodała, że sytuacja będzie omawiana na dzisiejszym sztabie kryzysowym.

Włosi na "zakupach" / SERGIO PONTORIERO / PAP/EPA

Od wczoraj, od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego to są takie decyzje, które może podejmować minister zdrowa. Dzisiaj mamy sztab kryzysowy poranny. Sama też jestem adresatem wielu pytań od Polaków w zakresie dużych centrów handlowych - powiedziała w piątek w TVN24 minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Dodała, że rząd nie chciałby sytuacji, w której młodzież, która pozostała w domach i "będzie przez najbliższe dwa tygodnie się umawiać w centrach handlowych w tzw. food cornerach, w miejscach z restauracjami i tam będzie spędzać czas, bo to nie będzie zgodne z tym, co chcielibyśmy osiągnąć" - stwierdziła Jadwiga Emilewicz.

"Na pewno sklepy spożywcze nie zostaną zamknięte"