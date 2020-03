Siedem nowych przypadków zakażenia koronawirusem - to najnowsze dane resortu zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk), jednej osoby z w woj. lubelskiego (Lublin), jednej osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław), i trzech osób z woj. łódzkiego (Łódź). Do tej pory w Polsce w sumie 58 osób ma stwierdzone zakażenie wirusem. Jedna osoba zmarła.

Informacja o zakazie odwiedzin i o wstępnej kwalifikacji pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku / Artur Reszko / PAP

władze Poznania poinformowały o śmierci 57-letniej kobiety, u której stwierdzono koronawirusa. Jak zaznaczono, pacjentka już wcześniej miała poważne problemy zdrowotne.



Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywania w stanie śpiączki farmakologicznej.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wprowadzeniu w Polsce tak zwanego stanu epidemicznego.

Dzięki rozporządzeniu minister zdrowia może czasowo ograniczyć specyficzny sposób przemieszczania się, może zakazać czasowo obrotu i używania określonych produktów. Może ograniczyć funkcjonowanie instytucji lub zakazu pracy. Może zakazać organizowania widowisk i wszelkich zgromadzeń określonych co do liczby w rozporządzeniu.



"To jest czas na pozostanie w domu"

To jest czas na pozostanie w domu. To nie jest czas na to, żeby wychodzić do takich miejsc jak supermarkety czy sklepy. Nie ma powodów do wykupywanie produktów na zapas, a w kolejce i w tłumie w sklepie mamy szansę zarazić siebie i innych - powiedział wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Dziś resort zdrowia podał na swoich stronach listę 19 szpitali, które mają zostać przekształcone w szpitale zakaźne. Od poniedziałku mają być w gotowości na przyjmowanie chorych, zarażonych koronawirusem.



Według resortu zdrowia szpitale mają możliwość leczenia chorych również na inne schorzenia, w związku z czym muszą być wyposażone m.in. w sale operacyjne i sale zabiegowe. Muszą również zabezpieczyć izby i sale porodowe dla zarażonych kobiet w ciąży.



Minister Łukasz Szumowski zaznaczył, że w każdym szpitalu ma być co najmniej 10 procent łóżek respiratorowych, gdzie można będzie pomóc pacjentom w najcięższym stanie.

Piątek jest ostatnim dniem, w którym przedszkola i szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi.



Od poniedziałku wszystkie placówki oświatowe w kraju będą zamknięte. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, natomiast nie będą musieli przychodzić do szkoły. Za ten czas będzie im się należeć wynagrodzenie.



W związku z zamknięciem placówek opiekuńczych i oświatowych rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.



Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni. Na dwa tygodnie zostało zawieszone także funkcjonowanie instytucji kultury.