Jeżeli rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę nie spowoduje wygaszenia epidemii, czy przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to kolejne kroki będą typowym lockdownem, gdzie będziemy zamykać zupełnie wszystko - powiedział na konferencji minister zdrowia. Adam Niedzielski ogłosił dziś wprowadzenie ogólnopolskiego lockdownu. Oznacza to, że restrykcje, które w ostatnim czasie obowiązywały w czterech województwach, od soboty 20 marca do piątku 9 kwietnia będą rozszerzone na cały kraj. Dodatkowo najmłodsi uczniowie, z klas I-III szkół podstawowych, będą mieć nauczanie zdalne.

Wyludniony krakowski Rynek Główny w czasie lockdownu / Jerzy Ochoński / PAP

Jesteśmy na takim etapie, że jeżeli ten ruch nie spowoduje wygaszenia epidemii, czy przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to na pewno kolejne kroki będą już typowym lockdownem, sytuacją, gdzie będziemy zamykać zupełnie wszystko - oświadczył Adam Niedzielski.