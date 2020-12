Nie przewidujemy badania wszystkich ludzi w Polsce pod kątem tego, czy mają przeciwciała i dopiero potem szczepienia przeciwko COVID-19 osób bez przeciwciał. To nie ma żadnego uzasadnienia – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szefa resortu zdrowia pytano w Polsat News m.in. o to, czy przed rozpoczęciem masowych szczepień przeciwko Covid-19 w planach jest "odsianie" osób z przeciwciałami od tych, którzy ich nie mają i szczepienie tylko tych ostatnich.



Nie przewidujemy takich badań. Jeżeli chodzi o kwestię przeciwciał, to one utrzymują się pewnie około trzech miesięcy w organizmie. Niekoniecznie ich brak może potem wskazywać na brak odporności, bo istnieje coś takiego, jak pamięć immunologiczna - powiedział Adam Niedzielski.



Generalnie wydaje się, że zrobienie dodatkowych badań dla wszystkich ludzi w Polsce, bo trzeba by było, jak rozumiem, w tym modelu przebadać wszystkich, czy te przeciwciała posiadają - to jest oczywiście przedsięwzięcie logistycznie ogromne, a w gruncie rzeczy niemające żadnego uzasadnienia - podkreślił szef resortu zdrowia.

Szczepionka przeciwko Covid -19 jeszcze przed Bożym Narodzeniem?

Szczepionka przeciwko Covid-19 jeszcze przed Bożym Narodzeniem? To bardzo możliwe - donosi nasza korespondentka w Brukseli. Europejska Agencja Leków poinformowała we wtorek, że komitet zatwierdzający preparat firmy Pfizer-BioNTech zbierze się już 21 grudnia. Pierwotnie planowano posiedzenie 29 grudnia.



Przyspieszenia procedury domagały się głównie Niemcy, ale też inne unijne kraje, które niepokoiły się, że państwa spoza UE już szczepią swoich obywateli.



Europejska Agencja Leków, która ma wydać ocenę na podstawie dostarczonych przez Pfizer-BioNTech danych, poinformowała, że otrzymała już od firmy farmaceutycznej dodatkowe wymagane informacje, w związku z tym, komitet oceniający może się zebrać 21 grudnia.