Do 17 062 wzrosła liczba przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Powiększyła się też liczba ofiar śmiertelnych - łącznie zmarło 847 osób.

Zdj. ilustracyjne / PAP/Darek Delmanowicz /

Ministerstwo Zdrowia podało, że jest 180 nowych zakażeń koronawirusem, a 8 kolejnych osób zmarło.

Ofiary śmiertelne to: 69-letnia kobieta ze Zgierza, 54-latka z Konina, 62-latka hospitalizowana we Wrocławiu (mieszkanka woj. wielkopolskiego), 76-latka z Torunia, 73-latka hospitalizowana we Wrocławiu (mieszkanka woj. opolskiego), 69-latka i 58-latka z Bydgoszczy, 94-latka z Grudziądza.



Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.



Nowe zakażenia dotyczą województw: śląskiego (113), dolnośląskiego (32), wielkolpolskiego (11), świętokrzyskiego (9), zachodniopomorskiego (5), warmińsko-mazurskiego (3), małopolskiego (3), lubelskiego (2) i opolskiego (2).

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2648 pacjentów. Wyzdrowiało 6410 osób. We wtorek dane resortu mówiły o 6131 osobach, które wyzdrowiały, a w poniedziałek o 5816.



Resort podał też, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest obecnie 18009 osób, a kwarantanną - 96 tys. 62 osoby.



Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.



Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.



Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.