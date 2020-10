​Zakażony koronawirusem prezydent USA Donald Trump na chwilę opuścił szpital Walter Reed, by przejechać się samochodem obok swoich wyborców i im pomachać.

Wideo youtube

Na filmach opublikowanych w internecie widać prezydenckiego SUV-a, który powoli przejeżdża obok wyborców Donalda Trumpa. Prezydent USA, siedzący w środku samochodu w maseczce, wszystkich macha.

Prezydent Trump wybrał się na krótką przejażdżkę, by pomachać wspierającym go osobom i powrócił do prezydenckiego pokoju w placówce Walter Reed - poinformował rzecznik Białego Domu Judd Deere.

Jeden z lekarzy w Walter Reed dr James P. Philips skrytykował tę akcję. Każda osoba w tym wozie podczas tej kompletnie niepotrzebnej prezydenckiej "przejażdżki" musi trafić na 14-dniową kwarantannę. Mogą zachorować. Mogą umrzeć. Wszystko dla politycznego teatru. Dowodzeni przez Trumpa ryzykują swoje życie dla teatrzyku. To szaleństwo - napisał.

Prezydent Donald Trump w piątek poinformował, że on i jego żona Melania uzyskali pozytywny wynik testu na koronawirusa. Trump tego samego dnia trafił do szpitala, gdyż miał problemy z oddychaniem. Jak sam jednak mówi, obecnie ma się już dużo lepiej.

To była interesująca przygoda. Dowiedziałem się wiele o Covid-19 (...) To była prawdziwa szkoła (...) I rozumiem to. To bardzo interesująca rzecz - powiedział prezydent w filmie opublikowanym na swoim Twitterze.