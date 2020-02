We Włoszech zmarła trzecia osoba, która była zarażona koronawirusem. To pacjentka szpitala w mieście Crema w Lombardii, która przebywała na oddziale onkologii.

Policja przed szpitalem we włoskiej miejscowości Schiavonia / NICOLA FOSSELLA / PAP/EPA

Przedstawiciel władz regionalnych Giulio Gallera poinformował, że kobieta była chora onkologicznie i była też zarażona koronawirusem.



We Włoszech odnotowano ponad 150 przypadków zarażenia koronawirusem. 25 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Większość przypadków zachorowań - 110 - odnotowano w Lombardii. Szef władz tego regionu, Attilio Fontana w telewizji RAI powiedział, że jeśli sytuacja pogorszy się, "mogłyby zostać podjęte bardziej drastyczne i restrykcyjne kroki, podobnie jak w Wuhan". Zastrzegł zarazem, że jest przekonany, iż nie trzeba będzie uciekać się do takich środków i że nie zostanie osiągnięty poziom kryzysu, w którym niemożliwe będzie kontrolowanie zakażeń.

Nadal nie wiadomo, co jest przyczyną lawinowego wzrostu przypadków koronawirusa we Włoszech. To kraj, w którym obowiązują od końca stycznia najbardziej surowe w Europie kroki w ramach prewencji i gdzie rząd, po potwierdzeniu trzech pierwszych zachorowań, wprowadził stan kryzysowy. Od trzech tygodni kontrolowani są wszyscy pasażerowie na lotniskach. Lekarze przyznają, że nadal nie ustalili z całkowitą pewnością, kto jest "pacjentem zero" , którego można uznać za źródło fali zachorowań.

Ulice miast Lombardii opustoszały z powodu koronawirusa RUPTLY/x-news





Z powodu szerzenia się koronawirusa w Lombardii odwołano wszystkie msze i nabożeństwa - zdecydowała w niedzielę tamtejsza archidiecezja. Odwołane zostały też wszystkie imprezy kulturalne. Dyrekcja mediolańskiego teatru La Scala anulowała najbliższe spektakle.



Uniwersytety będą od poniedziałku przez co najmniej kilka dni zamknięte w Lombardii, Wenecji Euganejskiej, w Piemoncie i w Emilii Romanii. W tych dwóch ostatnich regionach zanotowano pojedyncze przypadki. W całej Lombardii, gdzie jest ich najwięcej, zamknięte będą również placówki oświatowe wszystkich szczebli począwszy od przedszkoli.

GIS odradza podróże do Włoch

Główny Inspektorat Sanitarny z powodu koronawirusa odradza Polakom podróżowanie nie tylko do Chin czy Korei Południowej, ale także do Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum).



GIS podkreśla, że w związku z ogniskami koronawirusa w północnych Włoszech rząd włoski wydał dekret, na mocy którego zakazano wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej. W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, zamknięto miejsca spotkań publicznych oraz szkoły.



Inspektorat przestrzega też podróżnych, którzy byli w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni, by w przypadku wystąpienia u siebie objawów gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem bezzwłocznie powiadomili o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosili się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wykryty w Chinach nowy koronawirus zaatakował dotąd na świecie ponad 78 tys. osób. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nazwała wywoływaną przez niego ostrą chorobę układu oddechowego Covid-19 w związku z faktem, że pierwsze przypadki wykryto w ubiegłym roku.



Podejrzewa się, że epidemia koronawirusa, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się pod koniec 2019 roku na targu w mieście Wuhan, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta.