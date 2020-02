W związku z szerzeniem się koronawirusa we Włoszech, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie zaleca unikanie w miarę możliwości przebywania w miejscach publicznych, a zwłaszcza unikanie większych skupisk ludzi - podał w niedzielnym komunikacie konsulat.

Zdjęcie ilustracyjne / EPA/Andrea Fasani / PAP/EPA

Konsulat sugeruje też szczególną dbałość o higienę/dezynfekcję rąk, prosi również o stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych.



Jak informuje konsulat, w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych typu gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem należy skontaktować się z infolinią Lombardia per Coronavirus: 800 894 545 albo Veneto per Coronavirus: 800 462 340. W celu uzyskania zwykłych informacji można dzwonić na numer uruchomiony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia: 1500.



Odwołane imprezy, zamknięte uczelnie

Konsulat przypomina, że w związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach na terenie północnych Włoch (głównie w regionie Lombardii, w prowincji Lodi oraz w Wenecji Euganejskiej) przypadkami zachorowań na koronawirusa, włoskie władze podjęły szereg działań o charakterze prewencyjnym, mających na celu skuteczną ochronę zdrowia publicznego oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

W niedzielę zostały odwołane wszystkie imprezy sportowe w Lombardii oraz w Wenecji Euganejskiej. W Lombardii zawieszono do 2 marca zajęcia na 14 uczelniach wyższych. Zajęcia zostały również odwołane na uczelniach wyższych w regionie Wenecji Euganejskiej. Zapowiedziano także zamknięcie wszystkich szkół w Mediolanie pomiędzy 24 a 29 lutego br.



We Włoszech stwierdzono jak dotąd 132 przypadki koronawirusa. 26 chorych osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Najwięcej zachorowań zanotowano w regionie Lombardia na północy kraju. W piątek i sobotę zmarły dwie osoby. To najwyższy bilans groźnego wirusa w całej Europie.