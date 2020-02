W związku z coraz większą liczbą osób zarażonych koronawirusem odwołane zostały wszystkie imprezy karnawału w Wenecji. Decyzję tę ogłosił szef władz regionalnych Luca Zaia. Rozporządzenie wydał w porozumieniu z ministrem zdrowia Włoch Roberto Speranzą. Dotychczas we Włoszech z powodu koronawirusa zmarły dwie osoby, a zaraziły się nim 152 osoby.

Karnawał w Wenecji miał trwać do wtorkowej nocy / ABIR SULTAN / PAP/EPA

W niedzielę o północy, a więc o dwa dni wcześniej, zakończy się karnawał w Wenecji - podała agencja informacyjne Ansa. Agencja, powołując się na organizatorów weneckiego karnawału, poinformowała, że zaplanowane na niedzielę imprezy odbędą się zgodnie z programem i potrwają do północy. Wtedy wejdzie w życie decyzja władz regionalnych o odwołaniu wszystkich masowych uroczystości.

W całym regionie Wenecja Euganejska odwołano wszelkie masowe imprezy. Karnawał w Wenecji miał trwać do wtorkowej nocy.

W regionach Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont i Emilia- Romania lokalne władze zdecydowały o zamknięciu szkół i uniwersytetów. Uniwersytety będą od poniedziałku przez co najmniej kilka dni zamknięte w Lombardii, Wenecji Euganejskiej, w Piemoncie i w Emilii- Romanii.

W całej Lombardii, gdzie jest ich najwięcej przypadków zarażenia koronawirusem, zamknięte będą również wszystkie placówki oświatowe - począwszy od przedszkoli.

W ramach prewencji podobną decyzję o zamknięciu szkół podjęły władze Friuli- Wenecji Julijskiej.



Również z tych samych powodów odwołany został zapowiedziany na wtorek egzamin wstępny na wielką medyczną uczelnię w Rzymie, Campus Bio-Medico. Na test zapisało się ponad 2800 kandydatów z całych Włoch.



Ponadto władze Lombardii podjęły decyzję o zawieszeniu wszelkich imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz uroczystości religijnych. Zamknięte będą także muzea. W Lombardii odwołano też wszystkie msze i nabożeństwa. Decyzję podjęła tamtejsza archidiecezja. Dyrekcja mediolańskiego teatru La Scala anulowała wszystkie najbliższe spektakle.

Odwołane mecze Serie A

Na północy Włoch odwołano kilkadziesiąt imprez sportowych.

Włoski rząd w porozumienie z Serie A odwołał kolejny - czwarty - mecz ekstraklasy piłkarskiej . Nie odbędzie się także zaplanowane na niedzielę spotkanie Torino - Parma.

Wcześniej pojawiła się informacja, że rozegrane nie mogą być mecze Serie A: Inter Mediolan - Sampdoria Genua, Hellas Verona - Cagliari Calcio i Atalanta Bergamo - Sassuolo Calcio.



Odwołano wszystkie sportowe wydarzenia zaplanowane w Lombardii i Wenecji Euganejskiej, dotyczy to nie tylko piłki nożnej, ale także siatkówki, koszykówki, rugby, a nawet amatorskich lig.



Polski konsulat w Mediolanie zaleca unikanie większych skupisk ludzi

W specjalnym komunikacie Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie poinformował, że w związku z szerzeniem się koronawirusa we Włoszech zaleca się unikanie w miarę możliwości przebywania w miejscach publicznych, a zwłaszcza unikanie większych skupisk ludzi.

Konsulat sugeruje też szczególną dbałość o higienę/dezynfekcję rąk, prosi również o stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych.



Jak informuje konsulat, w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych typu gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem należy skontaktować się z infolinią Lombardia per Coronavirus: 800 894 545 albo Veneto per Coronavirus: 800 462 340. W celu uzyskania zwykłych informacji można dzwonić na numer uruchomiony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia: 1500.