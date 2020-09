Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach półkuli północnej naszej planety. Dzieje się tak, mimo iż nie rozpoczął się jeszcze sezon grypowy.

Zdj. ilustracyjne / ANDY RAIN / PAP/EPA

Zaczynamy dostrzegać niepokojące trendy w niektórych krajach - powiedziała podczas transmisji internetowej w mediach społecznościowych epidemiolog WHO Maria Van Kerkhove.

Obserwujemy wzrost liczby hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii, szczególnie w Hiszpanii, Francji, Czarnogórze, na Ukrainie i w niektórych stanach USA. To niepokojące, ponieważ nie nadszedł jeszcze sezon grypowy - dodała.



Van Kerkhove podkreśliła również, że w kilku krajach wzrosła liczba hospitalizacji zakażonych koronawirusem osób w wieku 15-49 lat. Dr Mike Ryan, czołowy ekspert WHO ds. sytuacji kryzysowych, doradził szczepienie przeciw grypie osobom z grup szczególnie narażonych na zakażenia wirusem SARS-CoV-2.



Na całym świecie od początku pandemii koronawirusem zakaziło się ponad 29,6 mln ludzi, w tym najwięcej w USA, Indiach i Brazylii. Zmarło w sumie ok. 936 tys. osób.