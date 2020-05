Ameryka Południowa stała się nowym epicentrum pandemii Covid-19 - oświadczył ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Mike Ryan. Rośnie też liczba przypadków w niektórych krajach Afryki, w których jak dotąd jest stosunkowo niska liczba ofiar śmiertelnych.

Zdj. ilustracyjne / Joedson Alves / PAP/EPA

Obserwujemy wiele krajów Ameryki Południowej z rosnącą liczbą przypadków i wyraźnie panuje zaniepokojenie w wielu z tych krajów, ale na pewno najbardziej dotknięta jest obecnie Brazylia - wskazał Ryan podczas codziennej konferencji prasowej w siedzibie głównej WHO w Genewie.

Jak wynika z najnowszego codziennego raportu WHO, Brazylia odnotowała więcej infekcji niż jakikolwiek inny kraj w Ameryce Południowej. Ryan powiedział, że liczba potwierdzonych przypadków w tym kraju zbliża się obecnie do 300 tys., a zgonów z powodu Covid-19 do 19 tys.



WHO: Dowody kliniczne nie wspierają powszechnego stosowania leku przeciwmalarycznego

Ekspert WHO zauważył, że władze brazylijskie zatwierdziły szerokie zastosowanie leku przeciwmalarycznego hydroksychlorochiny w leczeniu Covid-19. Powtórzył, że obecne dowody kliniczne nie wspierają powszechnego stosowania tego leku przeciwko nowej chorobie.



Według badań opublikowanych w piątek w czasopiśmie "The Lancet" pacjentom hospitalizowanym z powodu Covid-19 i leczonym hydroksychlorochiną grozi większe ryzyko śmierci w porównaniu z tymi, którzy nie przyjmowali tego leku. Badanie, w którym wzięło udział ponad 96 tys. pacjentów na sześciu kontynentach, dowodzi, że u pacjentów przyjmujących chlorochinę lub jej pochodną, hydroksychlorochinę, częściej występowały zaburzenia rytmu serca.



Zwolennikiem stosowania hydroksychlorochiny jest prezydent USA Donald Trump, który w tym tygodniu zdradził, że przyjmuje ją profilaktycznie. Z kolei orędownikiem cholorochiny jest prezydent Brazylii Jair Bolsonaro.



50-procentowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem w 9 krajach Afryki

Ryan poinformował również, że w dziewięciu krajach Afryki odnotowano 50-procentowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem w ubiegłym tygodniu, podczas gdy w innych liczba nowych infekcji spadała lub utrzymywała się na stałym poziomie.

Jak zaznaczył, niski wskaźnik umieralności może wynikać z faktu, że połowa mieszkańców kontynentu ma 18 lat lub mniej.