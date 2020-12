W Stanach Zjednoczonych ruszył proces szczepień przeciw koronawirusowi. Jako pierwsi w grudniu dostać ją mają pracownicy służby zdrowia oraz starsze osoby zamieszkujące domy opieki.

Zdj. ilustracyjne / ANDREW LICHTENSTEIN / MOUNT SINAI HOSPITAL HANDOUT / PAP/EPA

W stanie Nowy Jork jako pierwsza dawkę szczepionki otrzymała pielęgniarka Sandra Lindsay ze szpitala na Long Island - podał gubernator Andrew Cuomo.

W ciągu najbliższych dni szczepionka firmy Pfizer i BioNTech ma dotrzeć do ponad 600 miejsc w Stanach Zjednoczonych. To władze stanowe decydują, kto ma otrzymać preparat w pierwszej kolejności.

Pierwszy pakiet zatwierdzonej w piątek do użycia szczepionki to 2,9 milionów dawek. Planowo do końca grudnia zaszczepić ma się 20 milionów Amerykanów.

Główny doradca administracji USA ds. szczepień przeciwko koronawirusowi dr Moncef Slaoui powiedział w niedzielę w wywiadzie dla sieci Fox News, że w pierwszym kwartale 2021 roku zaszczepionych zostanie 100 mln Amerykanów. Dodał, że do końca grudnia rozdysponowanych zostanie około 40 mln dawek szczepionki, a kolejne 50 do 80 mln trafi do poszczególnych stanów w styczniu.