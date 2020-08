"We własnym interesie każdy kraj musi przyjąć globalne podejście do walki z Covid-19" - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podkreślił, że "nacjonalizm szczepionkowy" jest niebezpieczny.

Działanie w sposób strategiczny i globalny leży w istocie rzeczy w narodowym interesie każdego kraju; nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni - oznajmił Tedros.

Poinformował, że wysłał listy do rządów wszystkich państw należących do WHO z prośbą, by dołączyły do wspólnych wysiłków na rzecz stworzenia szczepionki na koronawirusa i zapewnienia dostępu do niej również krajom nierozwiniętym.



Doradca WHO Bruce Aylward powiedział, że aby uniknąć komplikacji infekcji powodowanych przez koronawirusa, świat musi jeszcze w tym roku przeprowadzić kampanię szczepień.



Jak poinformowała epidemiolog WHO Maria Van Karkhove, badania wykazują, że do tej pory mniej niż 10 proc. populacji posiada antyciała koronawirusa.



Według obliczeń agencji Reutera na całym świecie zakażonych koronawirusem zostało ponad 21,9 mln osób, a 772 647 zmarło.



Wielu ekspertów od spraw zdrowia na świecie uważa, że prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych wirusa, który pojawił się w Chinach pod koniec ubiegłego roku, jest znacznie wyższa, niż wskazują na to oficjalne dane, choćby dlatego, że wiele osób umiera bez poddawania się testom.